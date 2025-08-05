Президенты Таджикистана и Туркменистана рассмотрели возможность разработки «дорожной карты» на 2026–2028 годы

5 августа 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Стороны подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и выразили стремление к углублению политического диалога, укреплению межпарламентских связей и развитию взаимных торгово-экономических отношений. Президент Эмомали Рахмон особо отметил значимость устойчивого партнёрства с Туркменистаном, подчеркнув его ключевую роль в региональной архитектуре.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в стратегически важных сферах — сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, транспорте и телекоммуникациях. Главы государств рассмотрели возможность разработки «дорожной карты» на 2026–2028 годы с целью активизации торгового оборота и рационального использования механизмов Межправительственной комиссии.

В числе прочих тем переговоров — укрепление гуманитарных связей, сотрудничество в здравоохранении, образовании, культуре, а также развитие молодежной политики и спорта. Также была затронута тема организации прямого авиасообщения между столицами двух стран.

Президентами было подтверждено стремление к более тесному взаимодействию на международной арене, особенно в рамках ООН, СНГ и Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. ///nCa, 5 августа 2025 г.