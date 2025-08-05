Генеральный секретарь ООН обозначил четыре приоритета для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на конференции LLDC3 в Авазе

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

На открытии Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ-3) в Авазе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с речью, в которой обозначил четыре основных приоритета коллективных действий по раскрытию потенциала 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ-3), в течение следующего десятилетия. Конференция, которая проходит в Туркменистане, направлена на решение уникальных проблем, с которыми сталкиваются эти страны в рамках Авазинской программы действий (2024-2034 годы).

1.Ускорение структурных преобразований и диверсификации экономики

Гутерриш подчеркнул неиспользованный потенциал развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, от природных ресурсов до человеческого капитала, который по-прежнему сдерживается ограниченным финансированием и доступом к рынкам. Он призвал к смелым инвестициям в отрасли с высокой добавленной стоимостью, местные инновации и инклюзивный рост, в основе которых лежит цифровая трансформация.

Подчеркнув огромную цифровую пропасть, из-за которой многие РСНВМ, особенно женщины и сельские общины, остаются вне сети, он призвал к расширению цифровой инфраструктуры, повышению грамотности и обеспечению приемлемого доступа.

При надлежащей поддержке страны, не имеющие выхода к морю, могут использовать искусственный интеллект для укрепления систем раннего предупреждения, развития точного земледелия, обеспечения разумной логистики и разработки индивидуальных решений в области здравоохранения, образования и государственных услуг.

2. Укрепление торговых, транзитных и региональных связей

Страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с высокими транспортными издержками и фрагментированной логистикой, что удерживает их на задворках мировой экономики, несмотря на глубокие культурные и человеческие связи.

Гутерриш выступал за упрощение трансграничных процедур, гармонизацию стандартов и инвестирование в устойчивые транспортные коридоры, трансграничные энергетические соединения и интеллектуальные логистические платформы.

Он подчеркнул, что РСНВМ должны быть полностью интегрированы в региональные и глобальные цепочки создания стоимости, превратив свою роль из поставщиков сырья в производителей высококачественной продукции.

3. Усиление мер по борьбе с изменением климата

Несмотря на то, что на РСНВМ приходится менее 3% глобальных выбросов парниковых газов, они непропорционально сильно страдают от таких климатических воздействий.

“От опустынивания в Сахеле до отступления ледников в горных регионах, от экстремальных погодных условий в Центральной Азии до изменения характера осадков в Южной Америке – изменение климата сильно бьет по странам, не имеющим выхода к морю”, – сказал он.

Гутерриш призвал удвоить финансирование адаптации, инвестировать в системы раннего предупреждения и создавать устойчивую инфраструктуру для противостояния климатическим потрясениям.

“Страны, не имеющие выхода к морю, должны иметь средства для действий – от финансирования и технологий до партнерских отношений, которые согласуют действия в области изменения климата с национальными целями в области развития. При надлежащей поддержке «зеленый переход» может позволить вашим странам перейти к устойчивым решениям – от возобновляемых источников энергии к электромобилям – создавая новые отрасли промышленности и достойные рабочие места, одновременно защищая планету”, – сказал он.

4. Мобилизация финансирования и партнерских отношений

Гутерриш обратил внимание на финансовый кризис, из-за которого страны, не имеющие выхода к морю, погрязли в долгах и недостаточных инвестициях, с высокой стоимостью заимствований и ограниченным доступом к рынкам капитала.

Он призвал к расширению льготного финансирования, реформированию системы государственного долга для более эффективной поддержки устойчивого развития, масштабной мобилизации частного капитала на общественное благо, укреплению глобального налогового сотрудничества для борьбы с уклонением от уплаты налогов и пресечения незаконных финансовых потоков, реформированию управления международной финансовой архитектурой для содействия большей справедливости, прозрачности и подотчетности, при более активном участии развивающихся стран.

“Мы также должны разблокировать льготное климатическое финансирование – срочно и в больших масштабах – чтобы гарантировать, что страны, не имеющие выхода к морю, смогут инвестировать в устойчивую инфраструктуру, устойчивое развитие и инклюзивный рост”, – сказал он.

Гутерриш резюмировал, что успех развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, имеет жизненно важное значение для Повестки дня на период до 2030 года, и призвал к коллективным действиям по превращению барьеров в мосты, способствующие экономической интеграции и всеобщему процветанию. Авазинская программа действий представляет собой дорожную карту для воплощения этих приоритетов в ощутимые результаты, обеспечивая устойчивое будущее для более чем 500 миллионов человек в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. ///nCa, 5 августа 2025 г.