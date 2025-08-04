Молодежный форум в Авазе: Расширение прав и возможностей молодых людей, выступающих за будущее развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Равиля Кадырова и Эльвира Кадырова, Аваза, Туркменистан

4 августа 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза, Туркменистан, начал работу Молодежный форум на полях Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (НВМРС-3). Форум, посвященный теме “Наведение мостов во имя будущего развивающихся стран, не имеющих выхода к морю”, собрал молодых лидеров, политиков, представителей ООН и заинтересованных сторон, чтобы привлечь внимание молодежи к формированию повестки дня в области устойчивого развития для 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с уникальными проблемами, включая отсутствие доступа к морю, транспортные барьеры и неадекватную инфраструктуру, и эти сложности усугубляются изменением климата и внешнеэкономическими потрясениями. Учитывая, что 58% населения страны моложе 25 лет, а их численность, по прогнозам, вырастет со 110 миллионов в 2022 году до более чем 140 миллионов к следующему десятилетию, молодежь представляет собой жизненно важную силу инноваций и прогресса. Однако высокий уровень неграмотности (18,7% в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, по сравнению со среднемировым показателем в 7,3%) и сохраняющееся неравенство сдерживают их потенциал.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивает, что молодежь является ключом к поиску преобразующих решений. Молодежный форум, приуроченный к LLDC3 (5-8 августа 2025 г.), предоставил платформу для использования этого потенциала, гарантируя, что молодежь станет не просто бенефициарами, но и активными участниками новой программы действий (ПД) и Повестки дня на период до 2030 года.

Целями форума являются содействие конструктивному диалогу между молодежью и лицами, принимающими решения, расширение прав и возможностей молодых людей как заинтересованных сторон в реализации Программы действий, обмен уроками из Венской программы действий (ВПД) и демонстрация молодежных инициатив по достижению целей устойчивого развития (ЦУР). Форум направлен на установление партнерских отношений между молодежью, государствами – членами ООН, гражданским обществом и частным сектором для выработки общего видения развития НВМРС.

Интерактивные сессии посвящены важнейшим областям, включая поиск молодежью решений для диверсификации экономики, устойчивости к изменению климата и внедрения цифровых технологий. Участники обмениваются знаниями и передовым опытом, освещая инновационные инициативы, направленные на решение проблем, характерных для НВМРС. Форум подчеркивает важность вовлечения молодежи в процесс разработки политики для обеспечения того, чтобы политика отражала их потребности и чаяния.

Важным итогом форума станет принятие молодежной декларации под названием “Наведение мостов во имя будущего НВМРС”. Декларация была подготовлена Совещанием Международного комитета молодежных организаций (ICMYO) и Основной группой по делам детей и молодежи (MGCY) при поддержке КВПНРМ-ООН и Молодежной консультативной группы по РСНВМ3 на основе обширных консультаций с молодежью из всех 32 РСНВМ. В ней излагается смелое видение вовлечения молодежи в LLDC3 в процесс решения возникающих проблем и привлечение молодых людей к реализации Программы действий.

Декларация будет официально принята в ходе диалога между поколениями, где представители молодежи передадут ее Председателю Генеральной Ассамблеи ООН.

Краткий отчет, отражающий ключевые идеи и выводы сессий форума, также будет представлен на пленарном заседании LLDC3, что обеспечит учет мнений молодежи в итоговых документах конференции.

Молодежный форум подчеркнул стратегическую необходимость расширения прав и возможностей молодежи в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Укрепляя партнерские отношения и привлекая внимание молодежи, форум создал прецедент для выработки инклюзивной политики. Молодежная декларация и содержащиеся в ней обязательства будут направлять усилия по превращению проблем в возможности, используя творческий потенциал и энергию более 140 миллионов молодых людей для построения устойчивого и процветающего будущего для РСНВМ. ///nCa, 4 августа 2025 г.