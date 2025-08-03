Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Туркменистан для участия в Третьей конференции по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю



3 августа 2025 года в Туркменбаши с рабочим визитом прибыл Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш. Цель визита — участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая пройдёт с 5 по 8 августа в Национальной туристической зоне «Аваза».

В аэропорту главу ООН тепло встретил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

На 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была единогласно принята резолюция «Дополнительная информация о порядке проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю» (LLDC3). Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, это решение стало свидетельством высокого международного авторитета нейтрального Туркменистана.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что для него большая честь участвовать в форуме, проводимом в Туркменистане — стране, идущей по пути гармоничного развития. Он выразил уверенность, что договорённости, достигнутые в рамках конференции, окажут позитивное влияние на экономику стран мира, способствуя решению ключевых вопросов современности.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что проведение LLDC3 в Туркменистане является проявлением большого доверия со стороны международного сообщества.

Форум направлен на укрепление экономического потенциала 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развитие торгово-экономических связей между регионами. На полях конференции запланированы многочисленные двусторонние переговоры, которые создадут возможности для расширения межрегионального сотрудничества.

Особое значение форума подчёркивается его проведением в год 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и 80-летия основания ООН.

В центре внимания LLDC3 будут вопросы, связанные с устойчивым развитием стран, не имеющих выхода к морю, включая транспортную связуемость, активизацию торговых отношений и увеличение объёмов импорта и экспорта. Решения, принятые на форуме, будут способствовать росту благосостояния народов и укреплению глобальной экономики.

Конференция в Авазе откроет новые перспективы для развития транспортной инфраструктуры, что обеспечит доступ к глобальным рынкам и повысит устойчивость экономик стран-участниц.

Это событие станет важным шагом на пути к достижению целей Авазинской программы действий (2024–2034), направленной на структурные преобразования, региональную интеграцию и повышение устойчивости к климатическим вызовам.

Туркменистан, выступая организатором форума, подтверждает свою приверженность принципам ООН в области укрепления мира, безопасности и устойчивого развития, а также свою активную роль в решении глобальных вызовов.///nCa, 3 августа 2025 г.