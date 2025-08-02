Туркменская делегация встретилась с армией древних воинов в Китае

Эльвира Кадырова, Сиань, Китай, 2 августа 2025 г.

В завершающий день визита в Китай туркменская молодежная делегация во главе с Велимырадом Овезовым, руководителем департамента СМИ Центрального совета молодёжи имени Махтумкули Туркменистана, посетила знаменитый музей терракотовых воинов в городе Сиань. Этот уникальный исторический комплекс, расположенный в 37 километрах к востоку от Сианя, стал ярким финальным аккордом поездки, подчеркивающим богатство культурного наследия Китая.

Музей терракотовой армии, являющийся частью комплекса гробницы императора Цинь Шихуанди, первого правителя объединенного Китая, хранит около 50 тысяч экспонатов. Среди них — более 8 тысяч глиняных воинов, лошадей и колесниц, созданных более двух тысяч лет назад для сопровождения императора в загробной жизни. Эти скульптуры, выполненные в натуральную величину с поразительной детализацией (к примеру, можно увидеть даже линии волос), отражают высокий уровень мастерства древнекитайских скульпторов и считаются вершиной технологических достижений своего времени. Недаром терракотовая армия получила название «восьмого чуда света» и в 1987 году была включена в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

История открытия музея не менее удивительна, чем сами экспонаты. В марте 1974 года местные фермеры, копавшие колодец, случайно наткнулись на первую яму с терракотовыми воинами. Это открытие, не упоминавшееся ни в каких исторических записях, стало сенсацией. Археологические раскопки начались незамедлительно, и уже 1 октября 1974 года музей был открыт для публики. С тех пор он принял более 100 миллионов посетителей, включая свыше 270 глав иностранных государств и правительств. Выставки терракотовой армии экспонировались в более чем 80 странах и 170 городах, став символом древней китайской цивилизации. Ежедневно музей в пик сезона посещают более 50 тысяч человек.

Каждая статуя уникальна: воины отличаются позами, выражением лиц и деталями доспехов, что делает коллекцию бесценным источником для изучения древнекитайской политики, военного дела, науки и искусства.

Интересно, что изначально статуи были покрыты яркими красками, но под воздействием времени краски поблекли, обнажив глиняную основу. Над сохранением и реставрацией этого грандиозного наследия трудятся около 700 тысяч специалистов — археологов, реставраторов и рабочих, чья работа позволяет сохранить хрупкие артефакты для будущих поколений.

Музей терракотовых воинов остается одной из главных достопримечательностей провинции Шэньси и золотой визитной карточкой Китая, ежегодно привлекая миллионы туристов. Армия терракотовых воинов – это очередное свидетельство титанического человеческого труда – как мастеров – создателей этих фигур, так и тех, кто посвятил себя делу сохранения этого масштабного монумента истории Китая. ///nCa, 2 августа 2025 г.

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