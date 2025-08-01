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Состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств Туркменистана и Республики Сейшельские Острова

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31 июля 2025 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел и туризма Республики Сейшельские Острова Сильвестром Радегондом.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Отдельной темой беседы стала подготовка к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). /// nCa, 1 августа 2025 г. (совместно с МИД Туркменистана)

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