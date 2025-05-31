Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Первом Саммите «Центральная Азия–Италия»

Уважаемая госпожа Премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони!

Уважаемые главы государств Центральной Азии, члены делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего хотел бы выразить глубокую признательность Президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за приглашение на нынешний Форум, оказанное гос­теприимство и созданные условия для работы.

Также выражаю благодарность Председателю Совета министров Итальянской Республики, уважаемой госпоже Джордже Мелони за инициативу проведения Первого Саммита в формате «Центральная Азия–Италия».

Убеждён, что наша встреча внесёт значительный вклад в дело активизации взаимовыгодного партнёрства между государствами Центральной Азии и Италией.

Туркменистан заинтересован в расширении многопланового сотрудничества в рамках этого перспективного формата и готов внести свой вклад в его развитие.

Сегодня государства Центральной Азии активно взаимодействуют между собой с целью создания условий для обеспечения устойчивого и поступательного развития региона. Об этом свидетельствуют подписанные по итогам Шестой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в сентябре 2024 года в Астане, Совместное заявление и Концепция региональной кооперации «Цент­ральная Азия–2040», которые определяют основные контуры центральноазиатского партнёрства на долгосрочный период.

Среди наиболее актуальных векторов внутрирегионального сотрудничества сегодня можно выделить взаимодействие в сферах политики и безопасности, экономики, транспорта, климата, водных ресурсов.

Говоря о безопасности, хотел бы отметить, что Туркменистан рассматривает эту важную категорию сквозь призму её целостности и неделимого характера. Это особенно актуально сегодня, когда мы являемся свидетелями серьёзных сдвигов в мировой архитектуре международных отношений. В этом контексте мы убеждены, что единственным универсальным механизмом обеспечения устойчивой безопасности остаётся система Организации Объединённых Наций.

Исходя из этого понимания Туркменистан выступил с предложением об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Пользуясь случаем, хотел бы выразить всем признательность за поддержку этой инициативы, одоб­ренной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2024 года.

Одновременно с этим Туркменистан считает важным уделить особое внимание использованию потенциала нейтралитета, который включает в себя элементы превентивной дипломатии и активной миротворческой деятельности.

Ключевые темы в области миростроительства, развития культуры политического диалога, укрепления доверительных отношений между государствами планеты будут рассмотрены в рамках Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде и будет посвящён 30-летию нейтралитета Туркменистана.

Пользуясь возможностью, приглашаю всех присутствующих глав государств и правительств принять участие в этом Форуме.

Говоря о региональной безопасности, нельзя обойти вниманием ситуацию в Афганистане. Туркменистан считает важным продолжить проведение практической работы по налаживанию международного диалога с новыми де-факто властями Афганистана.

Мы убеждены, что стабильный и экономически развивающийся Афганистан отвечает интересам всего международного сообщества. В этой связи Туркменистан будет и далее прилагать необходимые усилия для реализации крупных региональных проектов, таких, как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан, высоковольтная линия электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, строительство железных дорог в афганском направлении. Также необходимым считаем активизацию усилий по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

Говоря об экономическом сотрудничестве в рамках нашего формата, хотел бы отметить, что среди важных направлений взаимодействия в этой сфере следует выделить традиционные области – энергетику, транспорт, промышленность, финансовый и частный сектор, а также новые направления, такие, как цифровизация, «зелёные» технологии и искусственный интеллект.

Здесь я хотел бы особо отметить тему энергетики. Туркменистан, обладая колоссальными запасами природного газа, проводит в жизнь политику диверсификации маршрутов его поставок на международные рынки. В этой связи мы придаём важное значение проектам, направленным на вывод туркменского газа в европейском направлении.

Ещё одной перспективной сферой совместной работы является водородная энергетика. Как известно, в ближайшие десятилетия природный газ останется доминирующим источником получения водорода. И здесь мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с итальянскими партнёрами.

Говоря о транспортной взаимосвязанности, хотел бы отметить, что на нынешнем этапе трансформации мировых транспортных маршрутов мы заинтересованы в участии в новых конфигурациях партнёрства по траектории Азия–Европа. В этом контексте одним из перспективных европейских проектов является «Срединный коридор», проходящий через страны Центральной Азии и Каспийского региона.

Не менее актуальным направлением сотрудничества является экология и климат. Повышение энергоэффективности существующих промышленных мощностей, рациональное водопользование в регионе, внедрение «зелёных» и ресурсосберегающих технологий могут стать приоритетными направлениями сотрудничества в рамках формата «Центральная Азия–Италия».

В этом контексте хотел бы обозначить нашу инициативу по созданию в Ашхабаде Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в ЦА.

Следует особо подчеркнуть культурно-историческое измерение нашего сотрудничества. Опыт многопланового партнёрства Италии с Центральной Азией насчитывает более двух тысяч лет. Значительный след в истории оставили и контакты между Древним Римом и Парфянским царством, одной из столиц которого был город Ниса, расположенный вблизи столицы современного Туркменистана. Большую историческую ценность также представляют труды венецианца Марко Поло, посетившего Центральную Азию в ХIII веке и, по сути, открывшего наш регион для других европейских народов. Особо следует выделить период расцвета Великого Шёлкового пути, который проходил от Китайского Сианя до Рима и Венеции через территорию Центральной Азии.

Такое уникальное историческое наследие наших народов является предметом бережного сохранения и детального исследования.

Мы с удовлетворением отмечаем, что уже более 30 лет в Туркменистане плодотворно работают итальянские археологи, которые вносят важный вклад в процесс двустороннего научного взаимодействия. В этом контексте мы убеждены, что археологическая выставка «Расцвет культур: Маргиана бронзового века и Парфянское царство. Археологические открытия в Туркменистане», которую мы планируем организовать в Риме, внесёт неоценимый вклад в дело дальнейшего сближения наших народов.

Ещё одним перспективным направлением сотрудничества является сфера образования. В этом контексте приветствуем межвузовское и академическое партнёрство. Также отмечаем большой интерес в Туркменистане к изучению итальянского языка, итальянской культуре и искусству. Мы будем и далее способствовать этому процессу.

В завершение хотел бы ещё раз подтвердить приверженность Туркменистана дальнейшему укреплению и расширению всестороннего взаимодействия с Итальянской Республикой как на двустороннем уровне, так и в рамках диалогового формата «Центральная Азия–Италия».

(г.Астана, 30 мая 2025 года) ///TDH, 30 мая 2025 г.