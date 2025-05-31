Визит Посла Туркменистана в ведущую бельгийскую компанию в сфере ковроткачества Vandewiele

В рамках усилий по расширению двустороннего промышленного и инвестиционного сотрудничества Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия посетил производственные мощности компании Vandewiele — признанного мирового лидера в области ковроткацкого оборудования. Визит состоялся в штаб-квартире компании и прошёл при участии группового вице-президента Vandewiele г-на Томаса Бодуэна и менеджера по продажам Тимура Тефикова.

Программа визита включала две части: презентацию деятельности компании и ознакомление с производственным процессом. Во время презентации бельгийская сторона подробно представила историю развития Vandewiele, ключевые направления её специализации, а также инновационные подходы, которые обеспечивают лидирующие позиции на мировом рынке ткацкого оборудования. Представители компании подчеркнули, что Vandewiele системно инвестирует значительные ресурсы в научно-технические разработки, направленные на ускорение процессов ткачества и внедрение новых технологических решений. Особое внимание было уделено этапам тестирования оборудования и практическому внедрению инноваций.

В ходе осмотра производственного цеха Послу Туркменистана были продемонстрированы современные линии, используемые для производства высокоточного оборудования для ковровой промышленности, а также процесс тестирования и контроля качества.

Бельгийская сторона отметила успешное сотрудничество с частным сектором Туркменистана, в частности — с предприятием «Абадан халы», оснащённым оборудованием Vandewiele и демонстрирующим стабильные производственные показатели. Представители компании выразили заинтересованность в расширении присутствия на туркменском рынке и подчеркнули готовность к установлению партнёрства с государственными текстильными и ковроткацкими предприятиями Туркменистана.

Посол, в свою очередь, высоко оценил опыт и инновационный подход компании, отметив, что ковровая промышленность занимает особое место в культурной и экономической жизни Туркменистана. Он подчеркнул, что сотрудничество с такими передовыми компаниями, как Vandewiele, имеет большой потенциал и будет способствовать дальнейшему укреплению культурно-промышленной составляющей двустороннего взаимодействия. ///nCa, 31 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)