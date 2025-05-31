30 мая в Астане состоялся первый саммит «Центральная Азия–Италия».

В работе Саммита, проходившего под председательством Президента Республики Казахстан, приняли также участие Премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Совместная декларация, принятая по итогам саммита «Центральная Азия – Италия», закрепляет стремление сторон к углублению стратегического партнерства. Основные направления включают экономическое и энергетическое сотрудничество, развитие транспортной инфраструктуры, решение экологических проблем, укрепление безопасности и расширение гуманитарных связей. Документ подчеркивает важность многостороннего диалога для достижения устойчивого развития, мира и стабильности, создавая прочную основу для дальнейшего взаимодействия.

Декларация подчеркивает поддержку Италии стремлению Центральной Азии к углублению регионального сотрудничества через Консультативные встречи глав государств. Лидеры приветствовали подписание Договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также соглашение о точке соприкосновения границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, что способствует миру и процветанию в регионе.

Документ отмечает устойчивый рост торгово-экономических связей между Центральной Азией и Италией. Лидеры обязались углублять сотрудничество в таких областях, как природные ресурсы, возобновляемая энергетика (солнечная, ветровая, гидроэнергия), сельское хозяйство и критически важная инфраструктура, в том числе через стратегию ЕС «Global Gateway». Подчеркнута важность привлечения инвестиций и поддержки малого и среднего бизнеса для устойчивого экономического роста.

Декларация подчеркивает важность развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) как эффективного коридора между Центральной Азией и Европой. Лидеры призвали итальянские компании участвовать в проектах по транспорту, инфраструктуре и консалтингу, а также договорились улучшать железнодорожную взаимосвязанность в соответствии со стратегией ЕС «Global Gateway».

Лидеры договорились о проведении следующего саммита в Кыргызстане в 2027 году и Четвертой конференции министров иностранных дел в Италии в 2026 году. Они выразили благодарность Казахстану за организацию и теплый прием на первом саммите.

О чем говорили Президенты стран Центральной Азии на первом саммите Центральная Азия – Италия – обзор выступлений

Казахстан

«Центральная Азия с древних времен выступала мостом между Востоком и Западом, играя важнейшую роль в развитии межцивилизационного диалога. Сегодня наш регион как никогда прежде демонстрирует сплоченность и твердую приверженность принципам добрососедства и всеобщего прогресса», – отметил Президент Токаев, открывая саммит.

В качестве первоочередного приоритета развития отношений региона с Италией, Президент Казахстана видит углубление торгово-экономических связей.

По его мнению, особый акцент, следует сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего, за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. «Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов», – заявил Президент.

По его мнению, страны Центральной Азии обладают большим потенциалом для увеличения поставок в Европу своей агропромышленной продукции. Кроме того, серьезный импульс расширению торговли между странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. В частности, Глава государства предложил создать Итальянский торговый дом в Алматы.

Следующей актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество в сфере энергетики, которая традиционно выступает локомотивом казахско-итальянского партнерства.

Токаев заявил о готовности нарастить поставки нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн. Это на 27% больше, чем годом ранее.

Глава Казахстана полагает, что большие перспективы открывает усиление промышленной кооперации. Казахстан выступил с инициативой о создании Регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлов в Центральной Азии.

По его мнению, практический интерес представляет создание совместных предприятий, трансфер технологий, локализация в регионе производств из Италии сулит существенные выгоды для стран Центральной Азии. В качестве примера, он рассказал, что на одном из казахстанских заводов налажена сборка итальянской сельскохозяйственной техники. Кроме того, при участии итальянских компаний начато строительство завода по производству серной кислоты, а также газоперерабатывающего завода.

Другой актуальной задачей Президент назвал укрепление трансконтинентальной связанности. По его мнению, развивая Транскаспийский международный транспортный маршрут, наши страны, по сути, возрождают на новой основе древний Шелковый путь.

Отдельный блок речи был посвящен вопросам охраны окружающей среды и экологической устойчивости. Глава государства напомнил, что Центральная Азия уже испытывает на себе последствия глобального потепления. Он выразил признательность итальянской стороне за активную поддержку в решении экологических проблем региона, в том числе в восстановлении бассейна Аральского моря.

По линии развития культурно-гуманитарных связей, Токаев предложил провести в 2026 году серию совместных мероприятий под эгидой Года культурного сближения Центральной Азии и Италии.

Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров подчеркнул стратегическую важность партнерства с Италией, особенно в укреплении экономических и промышленных связей. Он отметил пятикратный рост товарооборота между Кыргызстаном и Италией за последние четыре года и создание благоприятных условий для иностранных инвесторов.

Глава государства пригласил итальянские компании к участию в проектах в таких секторах, как гидроэнергетика, возобновляемые источники энергии, легкая промышленность, банковский сектор, цифровизация и туризм.

Особое внимание было уделено развитию транспортной инфраструктуры для укрепления торгово-экономических связей с Италией и ЕС. Президент напомнил о начале строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан в декабре 2024 года с инвестициями в 8 миллиардов долларов. Этот проект сократит время доставки грузов из Азии в Европу до 10 дней. Жапаров выразил готовность сотрудничать с Италией в модернизации логистических цепочек, внедрении цифровых решений и создании эффективных маршрутов.

В сфере энергетики Президент акцентировал внимание на развитии возобновляемых источников энергии, включая гидро- и солнечную энергетику. Он выразил заинтересованность в использовании итальянского опыта и технологий для реализации «зеленых» проектов, которые поддерживают переход к устойчивой энергетике.

Садыр Жапаров поднял проблему изменения климата, особо отметив ухудшение состояния озера Иссык-Куль. Он сообщил, что с 1854 года уровень воды в озере упал почти на 14 метров, а число впадающих рек сократилось с 100–110 до 30–35. Президент сравнил эту ситуацию с катастрофой Аральского моря и призвал к сотрудничеству с Италией и странами региона для устойчивого развития горных территорий. Он напомнил о совместной инициативе Кыргызстана и Италии по Пятилетию действий для горных регионов и анонсировал Второй Глобальный горный саммит «Бишкек+25» в 2027 году, пригласив партнеров к участию.

Садыр Жапаров поблагодарил за поддержку предложения провести следующий саммит «Центральная Азия – Италия» в 2027 году в Кыргызстане. Он подтвердил готовность страны активно участвовать в реализации совместных инициатив, направленных на укрепление связей и обеспечение взаимной выгоды.

Таджикистан

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что саммит является важным шагом в развитии отношений между Центральной Азией и Италией.

Он подчеркнул необходимость использования потенциала Таджикистана для углубления многосторонних связей, особенно в таких сферах, как гидроэнергетика, добыча полезных ископаемых, производство аграрной продукции, текстиль и строительные материалы.

Глава государства призвал итальянские деловые круги активно участвовать в добыче, переработке и экспорте промышленно-сельскохозяйственной продукции Таджикистана с использованием передовых технологий и инвестиций.

Торгово-экономическое сотрудничество было названо ключевым направлением взаимодействия. Президент привел пример успешного сотрудничества в легкой промышленности, где текстильные предприятия Таджикистана работают с итальянскими технологиями и капиталом.

Для дальнейшего развития экономических связей он предложил создать совместный инвестиционный фонд Центральной Азии с Итальянским экспортно-кредитным агентством (SACE) и торговым представительством ведущих итальянских компаний в регионе.

Рахмон подчеркнул значимость сотрудничества в области энергетики, водных ресурсов и сельского хозяйства. Таджикистан обладает значительными ресурсами в гидроэнергетике, что открывает перспективы для совместных проектов. Производство и экспорт аграрной продукции также были выделены как приоритетные направления для наращивания поставок на европейские рынки.

Президент отметил важность развития региональных транспортных коммуникаций и инфраструктуры, которые могут стать основой для возрождения торговых путей, связывающих Центральную Азию и Европу. Это направление было названо перспективным для укрепления экономических связей.

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам изменения климата, которое представляет серьезный вызов для региона. Президент приветствовал заинтересованность Итальянского климатического фонда в сотрудничестве с развивающимися странами для борьбы с климатическими вызовами.

Рахмон подчеркнул важность совместной борьбы с глобальными угрозами, такими как терроризм, экстремизм, радикализм, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков. Он призвал продолжать сотрудничество для противодействия этим вызовам в условиях нестабильной международной обстановки.

Туркменистан

Президент Сердар Бердымухамедов отметил активное взаимодействие стран Центральной Азии, направленное на устойчивое развитие региона. Он особо выделил итоги Шестой консультативной встречи глав государств Центральной Азии (сентябрь 2024 года, Астана), где были приняты Совместное заявление и Концепция региональной кооперации «Центральная Азия–2040». Эти документы определяют стратегические направления сотрудничества в политике, безопасности, экономике, транспорте, климате и водных ресурсах.

Одной из центральных тем выступления стала безопасность, которую Туркменистан рассматривает как целостную и неделимую категорию. Президент подчеркнул роль ООН как универсального механизма обеспечения глобальной стабильности и напомнил о предложении Туркменистана объявить 2025 год «Международным годом мира и доверия», поддержанным Генеральной Ассамблеей ООН в марте 2024 года. Он также анонсировал Международный форум мира и доверия, который пройдёт 12 декабря 2025 года в Ашхабаде, и пригласил глав государств и правительств принять в нём участие.

Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Туркменистан выступает за диалог с новыми властями страны и реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан, линия электропередачи и железные дороги, а также за оказание гуманитарной помощи афганскому народу.

В экономической сфере Президент выделил энергетику, транспорт, промышленность, цифровизацию и «зелёные» технологии как приоритетные направления.

Туркменистан, обладая значительными запасами природного газа, стремится к диверсификации его поставок, в том числе в европейском направлении.

В области водородной энергетике Туркменистан видит потенциал для сотрудничества с Италией. В сфере транспорта Президент отметил перспективы «Срединного коридора» как ключевого маршрута между Азией и Европой.

Экологические вопросы также заняли важное место в выступлении. Туркменистан поддерживает инициативы по повышению энергоэффективности, рациональному использованию водных ресурсов и внедрению «зелёных» технологий.

Президент напомнил об инициативе создания в Ашхабаде Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, что подчёркивает амбиции страны в решении глобальных экологических вызовов.

Сердар Бердымухамедов особо отметил многовековые культурно-исторические связи между Италией и Центральной Азией, включая контакты Древнего Рима с Парфянским царством и роль Великого Шёлкового пути.

Он высоко оценил работу итальянских археологов в Туркменистане и анонсировал выставку «Расцвет культур: Маргиана бронзового века и Парфянское царство» в Риме, которая укрепит культурные связи.

В сфере образования Президент подчеркнул интерес туркменской молодёжи к изучению итальянского языка и культуры, а также важность межвузовского сотрудничества.

В завершение Президент подтвердил приверженность Туркменистана углублению сотрудничества с Италией как на двустороннем уровне, так и в формате «Центральная Азия–Италия».

Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность регулярных контактов на уровне внешнеполитических ведомств для координации позиций по международным вопросам. Он предложил создать рабочие механизмы многостороннего партнерства и обмена информацией между специальными службами для борьбы с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком и незаконной миграцией, что является приоритетом для обеспечения региональной и глобальной безопасности.

Глава Узбекистана отметил значительный прогресс в торгово-экономических отношениях с Италией, подчеркнув трехкратный рост товарооборота и инвестиций за последние годы.

Успешные проекты технологической кооперации с ведущими итальянскими компаниями служат примером плодотворного партнерства. Для дальнейшего укрепления деловых связей Президент предложил создать Деловой клуб «Центральная Азия – Италия» под эгидой торгово-промышленных палат, с ежегодными встречами предпринимателей в столицах региона и Италии.

Мирзиёев также выступил за разработку комплексной Программы индустриальной и технологической кооперации, которая будет способствовать трансферу технологий, внедрению передовых знаний и созданию высокотехнологичных производств. Среди приоритетных направлений он выделил глубокую переработку минеральных ресурсов и сельскохозяйственного сырья, выпуск оборудования для различных отраслей, локализацию компонентов и создание дизайнерских центров с участием итальянских брендов.

Для реализации крупных проектов в Ташкентском регионе создается специальный индустриальный парк под управлением европейского оператора, с привлечением итальянских агентств SACE и SIMEST.

Президент высоко оценил сотрудничество с Италией в области «зеленой» трансформации и предложил создать многостороннюю платформу для реализации национальных программ декарбонизации. Он выразил готовность к проектам в сфере возобновляемой энергетики, включая поставки «зеленой» энергии в страны Евросоюза, модернизацию водной инфраструктуры, повышение энергоэффективности предприятий и развитие водородных технологий с участием ведущих итальянских компаний.

Шавкат Мирзиёев отметил успешную работу филиалов Туринского политехнического и Пизанского университетов в Ташкенте, приветствуя интерес других итальянских вузов к региону.

Он предложил создать научно-образовательный Консорциум «Центральная Азия – Италия» для финансирования научных разработок, академических обменов и подготовки кадров в таких областях, как инженерия, дизайн, водосберегающие технологии и биотехнологии.

В сфере туризма Президент предложил запустить туристический альянс для создания совместных туристических продуктов и налаживания партнерства между операторами.

Он также отметил интерес итальянской общественности к культурным мероприятиям Узбекистана, проведенным в Риме и Флоренции, и предложил организовать в 2026 году в Хиве молодежный Форум креативной экономики и культурного обмена стран Центральной Азии и Италии.

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Завершив программу рабочего визита в Республику Казахстан, Президент Туркменистана вернулся в Ашхабад. ///nCa, 31 мая 2025 г. (фото – официальные вебсайты Президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджкистана, Узбекистана)