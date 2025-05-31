Президент Туркменистана и Премьер-министр Италии обсудили будущее отношений

30 мая в Астане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с Премьер-министром Итальянской Республики Джорджей Мелони, обсудив укрепление двусторонних связей и новые направления сотрудничества.

Президент Бердымухамедов подчеркнул важность развития отношений с европейскими странами, в частности с Италией. Он передал тёплые приветствия от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, отметив, что Герой-Аркадаг с теплотой вспоминает свой официальный визит в Италию в качестве главы государства.

Подчеркнув значение формата «Центральная Азия – Италия», инициированного итальянской стороной как эффективного механизма для укрепления взаимовыгодных межгосударственных связей, Президент Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана способствовать его дальнейшему развитию.

Премьер-министр Мелони выразила удовлетворение последовательным и долгосрочным развитием двусторонних отношений и передала наилучшие пожелания Герою-Аркадагу. Она отметила успешное взаимодействие двух стран на международной арене, в частности в рамках ООН, ОБСЕ.

Президент Бердымухамедов поблагодарил итальянскую сторону за неизменную поддержку нейтралитета Туркменистана и его международных инициатив. Он пригласил Премьер-министра Мелони принять участие в форуме высокого уровня, который состоится 12 декабря в Ашхабаде и будет посвящён 30-летию нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия.

Поблагодарив за приглашение, Мелони высоко оценила вклад Туркменистана в укрепление глобального мира и устойчивого развития, подтвердив, что Италия продолжит поддерживать инициативы Туркменистана в этих направлениях.

Лидеры отметили устойчивый рост двустороннего торгово-экономического сотрудничества, особенно в нефтегазовом секторе, транспорте и текстильной промышленности, что подтверждается ежегодным увеличением взаимного товарооборота. Бердымухамедов указал на значительные возможности для расширения партнёрства в энергетике, химической промышленности, железнодорожной инфраструктуре, экологии, сельском и водном хозяйстве, выразив готовность Туркменистана рассмотреть предложения Италии.

Для систематизации торгово-экономического сотрудничества Президент Тукрменистана предложил создать совместный механизм в формате межправительственной комиссии или делового совета. Премьер-министр Мелони поддержала это предложение, подтвердив готовность Италии укреплять партнёрство в этом направлении.

Культурно-гуманитарное взаимодействие было отмечено как неотъемлемая часть двусторонних отношений. Изучение итальянского языка в вузах и школах Туркменистана, а также многолетнее сотрудничество в области археологии служат яркими примерами этого взаимодействия.

В ходе встречи Премьер-министр Мелони пригласила Президента Бердымухамедова посетить Италию в удобное для него время.

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В рамках рабочего визита главы государства в Республику Казахстан состоялась церемония обмена документами, в частности:

Соглашением между Министерством культуры Туркменистана и Международной ассоциацией исследований Средиземноморья и Востока (ISMEO) (Италия) о сотрудничестве в области археологических исследований