Узбекистан и Италия укрепляют стратегическое партнерство: итоги визита Джорджи Мелони в Самарканд

В рамках официального визита премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Узбекистан в Самарканде подписано около десяти соглашений на сумму свыше трех миллиардов евро, сообщают итальянские СМИ.

По итогам переговоров в Самарканде Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняли Совместную декларацию об укреплении стратегического партнерства. В их присутствии состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями, включая:

– Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций;

– Соглашение о сотрудничестве в области критически важного сырья;

– Соглашение о сотрудничестве в сфере миграции и мобильности;

– Соглашения о взаимодействии в области устойчивого развития, защиты окружающей среды и культурного наследия;

– Соглашения о сотрудничестве с Климатическим фондом Италии, Конфедерацией сельского хозяйства Италии, а также о «зеленом» развитии с компаниями «Sogesid» и «Ansaldo»;

– Соглашение о партнерстве с университетами Тушии, Пизы и Турина.

Также были подписаны документы с Национальным центром исследований Италии, компаниями «SIMEST» и «Danieli», Университетом Перуджи и другими партнерами.

В Совместной декларации стороны подтвердили приверженность укреплению политического диалога, сотрудничества, а также содействию региональному и международному миру и безопасности. Они выразили готовность расширять взаимодействие в противодействии транснациональным угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность, киберпреступность, незаконный оборот наркотиков и нелегальную миграцию.

Узбекистан и Италия продолжат сотрудничество в рамках ООН, ОБСЕ, формата «ЕС – Центральная Азия», «Италия – Центральная Азия» и других международных платформ для поддержки многосторонности и общих глобальных ценностей.

В экономической сфере стороны отметили важность углубления торгово-экономических связей и положительную динамику двустороннего товарооборота, который за последние годы вырос почти в три раза за счет расширения номенклатуры поставок. Число совместных предприятий и проектов увеличилось вдвое, налажена кооперация с ведущими итальянскими компаниями в металлургии, электротехнике, сельском хозяйстве, животноводстве и туризме.

Стороны договорились о создании совместной экспертной рабочей группы для поддержки малых и средних предприятий и создания совместных кластеров. Приоритетными секторами для инвестиций определены энергетика (включая возобновляемые источники и «зеленую» энергетику), инфраструктура, производство, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, цифровые инновации и критически важное сырье.

В ходе переговоров Мирзиёев предложил запустить Программу технологического партнерства с ведущими итальянскими компаниями. Среди приоритетов – инновационные проекты в глубокой переработке минералов и сельскохозяйственного сырья, производство компонентов для автомобилестроения, продукции с высокой добавленной стоимостью в электротехнике, энергетике, пищевой, фармацевтической и строительной отраслях, а также создание дизайн-центров для текстильной, кожевенной и мебельной промышленности. Такие проекты могут быть реализованы в новом индустриальном парке в Ташкентской области под управлением европейского оператора.

Для поддержки новых проектов рассматривается создание совместного инвестиционного фонда с привлечением итальянских агентств «SACE» и «SIMEST». Особое внимание уделено научно-технологическому сотрудничеству в сельском хозяйстве на основе «дорожной карты», включая выращивание винограда, оливок, шафрана, спаржи, развитие агролабораторий, биотехнологий и внедрение агрострахования.

Достигнута договоренность о расширении программ технического содействия бизнесу, включая обучение узбекских экспортеров для выхода на рынок ЕС, создание совместного Сертификационного центра в Ташкенте и ускорение принятия Соглашения по оценке соответствия.

Завершив визит в Узбекистан, Мелони с официальным визитом прибыла в Астану, где сегодня состоится первый саммит Итали – Центральная Азия. ///nCa, 30 мая 2025 г.