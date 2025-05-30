Президент Туркменистана примет участие в саммите Центральная Азия – Италия

В ходе заседания правительства в четверг, 29 мая, вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался о подготовке к рабочему визиту Президента Туркменистана в город Астана Республики Казахстан в целях участия в первом Саммите в формате «Центральная Азия–Италия».

В данной связи отмечалось, что одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Туркменистана выступает развитие взаи­мовыгодного сотрудничества с европейскими государствами. В их числе – Итальянская Республика, дипломатические отношения с которой установлены в 1992 году.

Обе страны конструктивно взаимодействуют в политико-дипломатической сфере, в рамках авторитетных международных организаций. Как известно, Италия является одним из соавторов 8 резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана.

Продуктивный характер присущ торгово-экономическому партнёрству, контактам по линии деловых структур, налажено сотрудничество с рядом крупных итальянских компаний. Вместе с тем Туркменистан и Италия плодотворно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере, а также в области археологии. На сегодняшний день договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют 37 документов.

Ключевую роль в развитии межгосударственного диалога играют визиты и встречи на высшем уровне. В данном контексте отмечалось, что в 2009 и 2019 годах состоялись официальные визиты, а в 2015 году – рабочий визит Президента Туркменистана в Итальянскую Республику. В 2014 году Туркменистан с рабочим визитом посетил Премьер-министр Италии.

Регулярные контакты поддерживаются на уровне правительств, парламентов и внешнеполитических ведомств двух стран.

Формат «Центральная Азия–Италия» открывает новое направление для эффективного сотрудничества, расширения его спектра. В этой связи на рассмотрение главы государства была представлена Программа предстоящего визита в Республику Казахстан для участия в вышеназванном Саммите, намеченном на 30 мая в Астане.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что Туркменистан на протяжении многих лет поддерживает продуктивные отношения с Итальянской Республикой в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Заострив внимание также на многостороннем формате сотрудничества между двумя странами, глава государства отметил роль Саммита «Центральная Азия–Италия» в укреплении обоюдовыгодного парт­нёрства между странами Центральной Азии и Италии. В данной связи вице-премьеру, министру иностранных дел было поручено продолжить работу по развитию взаимодействия в этом направлении. ///nCa, 30 мая 2025 г.