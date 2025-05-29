ЕЭК ООН и ЭСКАТО проводят региональные консультации с заинтересованными сторонами по вопросам подключения к энергосистеме в Центральной Азии

Улучшение региональной энергетической связи может сэкономить до 1,4 млрд. долларов США в год на затратах на производство электроэнергии и сократить выбросы парниковых газов на 3% в год к 2050 году.

ЭСКАТО подчеркнула важность региональной энергетической связанности как важнейшей стратегии обеспечения энергетической устойчивости и безопасности.

ЕЭК ООН подчеркнула экономические и экологические преимущества более глубокой интеграции энергетических систем, а также преимущества в плане безопасности.

В рамках совместной программы по обеспечению энергетической связности в Центральной Азии и на Кавказе Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) провели региональные консультации с заинтересованными сторонами в Астане, Казахстан, с целью изучения путей финансирования расширения энергетической связности в Центральной Азии и на Кавказе.

Консультации, проведенные в смешанном формате на полях Астанинского международного форума (AIF), собрали более 50 политиков и экспертов в области энергетики из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы обсудить достижения, имеющиеся на сегодняшний день в рамках программы, и изучить стратегии укрепления региональной энергетической интеграции, повышения устойчивости систем, и содействие переходу к низкоуглеродной экономике.

На консультациях обсуждались вопросы финансирования трансграничной инфраструктуры, последствия субсидий на ископаемое топливо и ценообразование на выбросы углерода, механизм регулирования границ выбросов углерода ЕС (CBAM) и влияние доступности воды на переход к энергетике в Центральной Азии.

Предварительные результаты программы показывают, что улучшение энергетической связанности в регионе может привести к ежегодной экономии электроэнергии на сумму до 1,4 млрд долларов США и сокращению выбросов парниковых газов примерно на 3% в год к 2050 году.

“Как подчеркивается в Региональной дорожной карте ЭСКАТО по подключению энергосистем, региональное подключение к энергосистемам с акцентом на электросети является ключевой стратегией для повышения энергетической устойчивости и безопасности”, – подчеркнул Хунпен Лю, директор отдела энергетики ЭСКАТО.

“Более глубокая интеграция энергетических систем имеет очевидные экономические и экологические выгоды для стран Центральной Азии. Добавьте к этому вопрос энергетической безопасности и расширения возможностей для экономического роста – и вы получите важную часть головоломки энергетического перехода, которую мы будем рекомендовать нашим государствам-членам включить в свои национальные и региональные стратегии развития, сосредоточив внимание на привлечении инвестиций в возобновляемые источники энергии и трансграничную инфраструктуру”, – говорит Дарио Лигути, Директор отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН.

Мероприятие проводилось в рамках двух текущих проектов в рамках Счета развития ООН и при поддержке GIZ от имени Министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии (BMUV). Эта совместная инициатива ЕЭК ООН и ЭСКАТО является частью более широких усилий в рамках работы межрегиональных комиссий по повышению энергетической безопасности и устойчивости посредством региональной интеграции, технического сотрудничества и широкого вовлечения заинтересованных сторон. ///ЕЭК ООН, 28 мая 2025 г.