Визит делегации во главе с Министром текстильной промышленности Туркменистана в Бельгию: встреча с ведущей бельгийской компанией Picanol

В рамках углубления торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Королевством Бельгия состоялся рабочий визит делегации текстильной отрасли Туркменистана во главе с Министром текстильной промышленности господином Нурмухамметом Оразгелдиевым в бельгийский город Ипр, где расположена штаб-квартира одной из ведущих мировых компаний в области текстильного машиностроения — Picanol.

С бельгийской стороны туркменская делегация была принята господином Тони Декоком, директором по продажам ткацких станков компании Picanol. В ходе встречи он провёл содержательную презентацию, подробно рассказав об истории становления компании – от момента её основания до современных этапов развития.

Во время визита представители туркменской делегации были ознакомлены с производственной частью предприятия, где разрабатываются и производятся современные ткацкие станки. Бельгийская сторона провела обширную презентацию технологий, производственных процессов и инновационных решений, применяемых в разработке оборудования для текстильной промышленности. Также делегации была предоставлена возможность ознакомиться с демонстрационными моделями и посетить производственные цеха, где осуществляется сборка и тестирование оборудования.

Особый акцент был сделан на успешном 20-летнем опыте сотрудничества между компанией Picanol и текстильными предприятиями Туркменистана. Туркменская сторона выразила высокую оценку качеству оборудования Picanol, отметив, что на протяжении многих лет оно показывает себя как надёжное, эффективное и соответствующее современным требованиям текстильной отрасли. Делегация подчеркнула, что туркменские специалисты уже хорошо знакомы с техникой этой компании и знают ее преимущества, благодаря многолетнему опыту эксплуатации на предприятиях Туркменистана. Именно это является основанием для заинтересованности в дальнейшем расширении сотрудничества.

Туркменская сторона выразила готовность к закупке дополнительных ткацких станков, а также модернизации уже функционирующего оборудования, установленного на ряде текстильных предприятий страны. Это направлено на укрепление производственного потенциала отрасли, повышение эффективности и конкурентоспособности туркменской текстильной продукции на международных рынках.

В ходе переговоров были также обсуждены возможные форматы технического сопровождения, сервисного обслуживания и обучения персонала.

Данный визит стал еще одним шагом на пути укрепления промышленного партнерства между Туркменистаном и ведущими европейскими производителями, открывая новые горизонты для устойчивого развития текстильной отрасли страны. ///nCa, 29 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)