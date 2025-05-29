В Туркменистане отметили День независимости Азербайджана

28 мая, в День независимости Азербайджана, в Посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане состоялся официальный приём.

После исполнения государственных гимнов обеих государств посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов выступил с речью, в которой подчеркнул историческое значение Азербайджанской Демократической Республики и отметил, что она была создана 107 лет назад, 28 мая 1918 года, и стала первой на Востоке.

Посол Гисмет Гезалов в своём выступлении отметил, что сегодня Азербайджан активно участвует в инициативах в области энергетики, транспорта и логистики, которые играют ключевую роль в укреплении многосторонних отношений по всей Евразии. Азербайджан стал ключевым участником глобального сотрудничества благодаря стратегическим энергетическим коридорам, соединяющим Европу и Азию, международным железнодорожным и транспортным сетям, зелёным коридорам и проектам по передаче альтернативной энергии. Посол также подчеркнул, что, осуществляя значительные реформы в своей энергетической политике, Азербайджан укрепляет свои позиции не только как ведущий экспортёр нефти и газа, но и как надёжныё партнёр в области зелёной энергетики. Мероприятие COP29, успешно проведённое в Баку в 2024 году, ещё больше укрепило лидирующие позиции Азербайджана в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата. В рамках COP29 Азербайджан стремился сформировать общее понимание между развитыми и развивающимися странами, а также между странами Глобального Юга и Глобального Севера. Конференция завершилась рядом значимых исторических соглашений, в том числе принятием Финансовой цели Баку.

В то же время посол обратил внимание на новые реалии, возникшие в регионе в постконфликтный период после 44-дневной Отечественной войны в 2020 году, в результате которой Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, усилия по восстановлению и развитию, предпринимаемые на наших освобождённых территориях, продолжающиеся операции по разминированию и региональную мирную повестку дня. Посол отметил, что с окончанием конфликта в регионе появились новые возможности для сотрудничества, особенно в сфере транспортно-коммуникационном секторе, и эти возможности будут служить интересам не только Южного Кавказа, но и всего региона в целом.

Говоря о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Туркменистаном, посол отметил, что развитие отношений Азербайджана с братскими странами, разделяющими общие ценности, является приоритетом внешней политики страны. Гисмет Гезалов подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Туркменистаном имеют особое значение, поскольку эти отношения основаны на общей истории, языке, этнических и культурных связях, а также на общем происхождении. Посол отметил, что благодаря дальновидной политике руководства обеих стран, отношения между Азербайджаном и Туркменистаном достигли уровня стратегического партнёрства, и в настоящее время сотрудничество успешно углубляется в различных областях.

Посол подчеркнул, что межпарламентские отношения и диалог между министерствами иностранных дел играют ключевую роль в укреплении связей между нашими странами, и что в рамках Совместной межправительственной комиссии они активно развиваются в политической, экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Он отметил, что обе страны прилагают совместные усилия в борьбы с изменением климата, в частности, посредством таких инициатив, как Глобальное обязательство по метану, и несмотря на свои запасы нефти и газа, они вносят свой вклад в экологические проекты. Он заявил, что двусторонний товарооборот в 2024 году составил примерно 384 миллиона долларов США, что отражает динамичное развитие отношений, и выразил надежду на его дальнейший рост в 2025 году.

Гисмет Гезалов, обращая внимание на объявление 2025 года в Азербайджане “Годом конституции и суверенитета”, а в Туркменистане “Годом международного мира и доверия”, подчеркнул, что эти решения демонстрируют твёрдую приверженность обеих стран миру, стабильности и совместному прогрессу. Было отмечено, что при наличии твёрдой политической воли глав государств обеих стран, связи между нашими братскими народами, основанные на исторических корнях, будут ещё более углубляться, а совместные усилия во имя мира и процветания в регионе, и за его пределами достигнут новых высот. Гисмет Гезалов выразил уверенность в том, что на прочном фундаменте Азербайджан и Туркменистан в будущем добьются больших успехов.

Также в своем выступлении посол Гизмет Гозалов выразил признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за их неоценимый вклад в развитие братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана и сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Нокаргулу Атагулиев передал поздравления от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухаммедова и его пожелания дальнейшего процветания и успехов Азербайджану. Он подчеркнул, что диалог на высоком уровне между лидерами обеих стран придал мощный импульс развитию двусторонних отношений, отметил, что братские связи между нашими народами основаны на исторических корнях и что сотрудничество между нашими странами стремительно развивается в различных направлениях, включая политическую, экономическую и гуманитарную сферы., и выразил удовлетворение по этому поводу.

Банкет продолжился под богатое музыкальное сопровождение азербайджанской народной и авторской музыки. Гостям также были представлены номера с национальными танцами, воплощающими богатое фольклорное наследие Азербайджана.

Гостям были предложены образцы азербайджанской кухни, а также сладости и национальные напитки.

В то же время участникам были представлены материалы, отражающие наше историческое наследие, изобразительное искусство, традиции ковроткачества, туристический потенциал Азербайджана, а также национальные музыкальные инструменты и продукция бренда “Made in Azerbaijan”. Во время мероприятия были продемонстрированы баннеры, рекламирующие платформы «Made in Azerbaijan».

В мероприятии приняли участие главы и сотрудники дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Туркменистане, представители средств массовой информации и гражданского общества, а также члены азербайджанской общины, проживающие в Туркменистане. ///Посольство Азербайджана в Туркменистан, 28 мая 2025 г. (фото – Посольство Азербайджана / Atavatan Turkmenistan)

Несколько фото с мероприятия: