Укрепление взаимосвязанности – Второе совещание по коридору ТУТИТ+Китай состоялось в Душанбе

26 мая в Душанбе состоялось 2-е совещание Рабочей группы высокого уровня по мультимодальному коридору «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция» (ТУТИТ) + Китай».

Встреча была организована Министерством транспорта Таджикистана при поддержке Проекта “Упрощение процедур торговли в Центральной Азии” Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и ОЭС (Организация экономического сотрудничества).

В совещании приняли участие представители стран, входящих в ОЭС: Таджикистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. В число наблюдателей входили представители Министерства транспорта Китайской Народной Республики, Регионального центра транспортной дипломатии, Германского агентства международного сотрудничества (GIZ), ЕЭК ООН и Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Совещание было посвящено развитию и продвижению указанного международного транзитного коридора с целью увеличения грузоперевозок и упрощения процедур торговли, особенно для стран, не имеющих доступа к морю.

В повестку дня встречи вошли такие вопросы, как:

• дорожная карта цифровизации грузовых перевозок;

• структура тарифов и оптимальные маршруты;

• приоритеты развития инфраструктуры; и

• планирование тестового запуска для выявления узких мест в работе коридора и логистических проблем.

Выступая на открытии совещания, Министр транспорта РТ Азим Иброхим отметил: «Таджикистан, принимая активное участие в международном сообществе, прилагает все усилия для укрепления роли транспорта и логистики в обеспечении устойчивой торговли и экономической интеграции между странами региона».

Министр выразил убежденность, что развитие интермодальных и мультимодальных транспортных коридоров¸ трансграничных и транзитных транспортных услуг является основой для устойчивого экономического роста и расширения возможностей логистических цепочек.

Для этого, по его словам, необходимо гармонизация таможенных и пограничных процедур с тем, чтобы упростить трансграничное перемещение людей и товаров.

В этом контексте Министр транспорта Таджикистана предложил цифровизировать транзитные документы с целью повышения эффективности и прозрачности взаимодействия, а также создать «зеленые полосы» TIR-EPD на контрольно-пропускных пунктах. По его мнению, такая мера обеспечит безопасность торговли и Международных дорожных перевозок (МДП), сократит время транзита, снизит транспортную нагрузку на местность и объемы выбросов CO2.

Алиреза Махмуди, директор по транспорту и коммуникациям Секретариата ОЭС, обозначил ключевые цели коридора, в том числе: облегчение перемещения грузов автомобильным и железнодорожным транспортом; повышение эффективности международных грузовых перевозок; и укрепление транспортных и торговых связей во всем регионе ОЭС.

Он подчеркнул важность модернизации инфраструктуры, цифровой интеграции, гармонизации операционных процедур и установления единых тарифов для обеспечения бесперебойного транзита по коридору.

Первое совещание Рабочей группы состоялось также в Душанбе, 21 сентября 2023 года.

Следует отметить, что Совещание Рабочей группы высокого уровня по мультимодальному коридору «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция» (ТУТИТ) было учреждено в соответствии с рекомендациями Анкаринской декларации, принятой по итогам 11-го совещания министров транспорта стран ОЭС 2 февраля 2022 года, а также на основании решений 33-го совещания Совета регионального планирования ОЭС. ///nCa, 28 мая 2025 г.