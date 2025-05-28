Парламент Туркменистана и ОБСЕ обсудили укрепление гендерного равенства и прав человека

27 мая 2025 года в Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с делегацией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе со старшим советником по гендерным вопросам Ларой Скарпитта. Переговоры были сосредоточены на вопросах гендерного равенства, прав человека и углубления сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ.

В ходе встречи представителям ОБСЕ были представлены приоритеты миролюбивой внутренней и внешней политики Туркменистана, а также структура и деятельность национального парламента. Было подчеркнуто, что развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с международными организациями, включая ОБСЕ, является ключевым направлением внешней политики Туркменистана, способствуя ее расширению по новым векторам.

Особое внимание было уделено обсуждению Национальных планов действий Туркменистана по реализации прав человека, гендерного равенства, прав детей и противодействию торговле людьми. Стороны отметили важность успешной реализации этих планов и подчеркнули значимость активного сотрудничества в данных областях с Организацией Объединенных Наций, ее агентствами и ОБСЕ.

В рамках встречи были намечены планы на будущее, включая предложения по проведению различных мероприятий, направленных на повышение политической активности женщин. В частности, обсуждались вопросы, касающиеся их роли в обеспечении мира и безопасности, расширения экономических возможностей, а также защиты их прав и интересов в странах Центральной Азии.

Участники переговоров сошлись во мнении, что организация консультаций и обучающих семинаров в рамках сотрудничества предоставляет ценную возможность для анализа законодательства и изучения более эффективных методов парламентской работы в условиях растущей цифровизации. ///nCa, 28 мая 2025 г. (фото – Меджлис Туркменистана)