Казахстанская делегация ознакомилась с агропромышленным сектором Туркменистана

Туркменистан посетили представители Оптово-распределительного центра (ОРЦ) города Актау Мангистауской области Казахстана.

Визит, организованный при поддержке Посольства Республики Казахстан имел целью установление прочных деловых связей между казахстанскими и туркменскими компаниями в агропромышленном секторе.

Делегация из Актау провела переговоры с крупными туркменскими агрохолдингами: Yigit, Mahmal и Miwe. Эти компании специализируются на выращивании фруктов и овощей, их переработке и хранении, представляя собой значительную часть туркменской экономики, ориентированной на экспорт.

Посол Казахстана в Туркменистане Нурлан Ногаев посетил плодовые плантации, где выращиваются яблони, груши, хурма, нектарины, сливы, персики и миндаль, а также овощные поля с томатами, луком и другими культурами.

Особое внимание было уделено современным теплицам, в которых успешно культивируются даже экзотические для региона растения, такие как бананы.

Делегация также ознакомилась с автоматизированными системами орошения, включающими капельное и линейное орошение, управляемое цифровыми технологиями.

В результате переговоров была достигнута договоренность о поставках туркменской сельскохозяйственной продукции в ОРЦ города Актау в сезонный период.

Это означает создание нового важного торгового канала для обеих стран. Для укрепления долгосрочного сотрудничества и более глубокого понимания рабочих процессов ОРЦ, менеджеры туркменских компаний Yigit, Mahmal и Miwe были приглашены в Казахстан для знакомства с работой Оптово-распределительного центра. ///nCa, 28 мая 2025 г.