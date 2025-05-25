Промышленный Интернет, умные фонарные столбы, голография на школьных уроках – китайские компании предлагают Туркменистану инновации будущего

Третья, завершающая сессия конференции «Белый город Ашхабад» была посвящена технологическим инновациям, способствующим модернизации строительного, промышленного и энергетического секторов экономики Туркменистана.

Одними из ключевых участников сессии стали представители китайских компаний, которые представили свои предложения, ориентированные на адаптацию Туркменистана к динамично развивающейся технологической среде.

ACME Power и Туркменистан: технологическое партнёрство будущего

Генеральный директор Jiangsu ACME Power Co., Ltd Лю Хайбо подчеркнул важность интеграции передовых технологий в строительной, промышленной и энергетической сферах Туркменистана.

ACME Power предлагает не просто оборудование, а разрабатывает и поставляет современные, энергоэффективные и надежные инженерные системы для высокотемпературных процессов, металлообработки, энергетики и строительной отрасли.

Экономический рост и модернизация промышленности в Туркменистане стимулируют потребность в энергоэффективных и высокотехнологичных системах.

Компания делает ставку на проекты, соответствующие высоким стандартам автоматизации и энергоэффективности, снижая эксплуатационные расходы и минимизируя воздействие на окружающую среду.

По словам Лю Хайбо, ACME Power видит стратегический потенциал в партнёрстве с Туркменистаном, готова инвестировать в технологии, кадры и устойчивое развитие.

Что Inspur Software может предложить Туркменистану

Компания Inspur Software, один из ведущих разработчиков программного обеспечения в Китае с 30-летним опытом в сфере информатизации, готова предложить Туркменистану свой обширный опыт и инновационные решения для экономической модернизации. Их предложения охватывают ключевые области – от цифровой трансформации до развития талантов. Об этом рассказал Чжао Шаосин, Председатель правления Inspur Software.

Решения для “цифрового правительства”: Inspur обладает опытом в построении “цифрового правительства”, что позволяет повышать эффективность контроля инженерной безопасности и сокращать расходы на эксплуатацию и обслуживание энергетических систем.

Цифровые двойники BIM: В сфере строительства Inspur предлагает свою платформу цифровых двойников BIM, которая помогает значительно сократить сроки строительства (до 20%), как показано на примере 30 интеллектуальных парков в Китае.

План трансформации интеллектуальной сети: Inspur готов поделиться планами по трансформации интеллектуальной сети в энергетическом секторе Туркменистана. Это включает прогнозирование колебаний нагрузки с помощью ИИ и координированное регулирование ветровой, солнечной энергии и накопления энергии для увеличения использования чистой энергии более чем на 15%.

Модель “Промышленный Интернет + Профессиональное образование”: Inspur предлагает создать трехзвенный механизм интеграции (“список потребностей отрасли + пакет образовательных курсов + станция производственной практики”) для точного сопоставления подготовки кадров с потребностями модернизации промышленности Туркменистана. Это основано на их успешном опыте в Шаньдуне, где было подготовлено 30 000 специалистов за три года.

Совместная лаборатория цифровой трансформации: Inspur выражает готовность создать совместную лабораторию цифровой трансформации в Туркменистане. Цель этой лаборатории — устанавливать стандарты, совместно решать технологические проблемы и углублять обмен талантами.

По словам Чжао Шаосин, технические решения Inspur могут быть адаптированы и разработаны в соответствии с ресурсной обеспеченностью Туркменистана.

Unilumin Technology: Инновационные решения для современного Туркменистана

Компания Shenzhen Unilumin Technology, один из мировых лидеров в индустрии оптических дисплеев и экспорта светодиодов, предлагает Туркменистану широкий спектр инновационных решений, направленных на повышение интерактивности городской среды, улучшение промышленной эффективности и развитие технологической экосистемы. Из выступления Генерального директора компании Сун Ли можно выделить следующие ключевые предложения:

Умные фонарные столбы: Интеграция в уличные фонари микробазовых станций 5G и модулей мониторинга окружающей среды. Эти “умные” столбы могут собирать данные в реальном времени об уровне пыли, температуре и влажности, предоставляя ценную информацию для более интеллектуального управления городом.

Национальные сети светодиодных дисплеев: Создание интеллектуальной сети светодиодных дисплеев по всей стране. Это может служить “визитной карточкой” Туркменистана для внешнего продвижения и “цифровым магнитом” для привлечения туристов, значительно повышая мировую узнаваемость страны.

Промышленное цифровое зеркалирование: Внедрение систем мониторинга производственных линий в реальном времени для таких отраслей, как текстильные фабрики и нефтегазовые месторождения. Это предполагает развертывание дисплеев с разрешением 4К, которые синхронизируют данные о работе оборудования, а алгоритмы искусственного интеллекта автоматически предупреждают об аномалиях (например, перегрузке текстильных машин или колебаниях давления в трубопроводах). Такой подход может значительно сократить время устранения неисправностей (с 4 часов до 15 минут) и увеличить эффективность производства (на 35%).

Образовательный сценарий “метавселенной”: Предложение голографических решений для классов, которые преобразуют содержание учебников в интерактивный 3D-опыт. Учащиеся могут виртуально “препарировать” окаменелости динозавров или “участвовать” в древней караванной торговле. В сочетании с многоязычной системой перевода в реальном времени это решение может увеличить насыщенность учебного контента в отдаленных районах на 40%, обеспечивая “погружающее обучение без границ”.

Сотрудничество между промышленностью, университетами и научными исследованиями: Создание совместного инновационного центра с Академией наук Туркменистана и местными университетами. Это партнерство будет сосредоточено на разработке приложений для оптических дисплеев, отвечающих местным потребностям, таких как решения для отображения данных об окружающей среде пустыни и инструменты культурной цифровизации.

Развитие местных кадров: Создание “Учебной базы по технологиям оптических дисплеев” и внедрение модели “теоретическое обучение + проектная практика”. В рамках инициативы ежегодно можно обучать не менее 20 местных инженеров по всей цепочке технических должностей, включая эксплуатацию и обслуживание оборудования, а также производство цифрового контента.

Компания Unilumin верит, что технология оптических дисплеев — это не просто расположение пикселей, а цифровой мост между традицией и будущим, и готова совместно с Туркменистаном создавать “технологический симбиоз и совместное создание ценностей”. ///nCa, 25 мая 2025 г.