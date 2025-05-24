Туркменистан и Турция разработают «дорожную карту» сотрудничества в области высшего образования

22 мая 2025 года состоялась встреча делегации Турецкой Республики, возглавляемой председателем Совета по высшему образованию Эролом Озваром, с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Б.Ораздурдыевой и министром образования Туркменистана Дж.Гурбангелдиевым, сообщает Министерство образования Туркменистана.

Вице-премьер Б.Ораздурдыева, поприветствовав турецкую делегацию на туркменской земле, подчеркнула, что туркмено-турецкие отношения основываются на принципах взаимного уважения, равноправия, а также на общности историко-культурного наследия туркменского и турецкого народов. Всё это, в свою очередь, создаёт прочную основу для плодотворного сотрудничества.

В этой связи Туркменистан ставит перед собой цель всестороннего развития взаимодействия с Турцией в сфере высшего профессионального образования и выражает полную готовность к обмену мнениями по направлениям, представляющим взаимный интерес для обеих сторон. Далее была подробно представлена информация о реформах в системе образования.

Эрол Озвар представил туркменской стороне ряд предложений, направленных на расширение взаимодействия. Среди них:

подготовка Меморандума о взаимопонимании по открытию филиалов турецких высших учебных заведений и реализации совместных образовательных программ в Туркменистане;

выделение учебных мест в вузах Турецкой Республики для туркменской молодёжи;

изучение достижений турецких вузов в сфере цифрового образования и технологий искусственного интеллекта, а также обмен опытом в этой области;

проведение совместных научных исследований, посвящённых литературе, истории, культуре, политической, экономической и культурной жизни Туркменистана и Турецкой Республики.

Обе стороны, поддержав представленные инициативы, договорились о разработке в кратчайшие сроки «дорожной карты».

В ходе встречи вице-премьер Б.Ораздурдыева пригласила Совет по высшему образованию Турецкой Республики принять участие в международной выставке и научной конференции под названием «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», которая состоится в октябре текущего года. ///nCa, 24 мая 2025 г. (фото – TRT Avaz)