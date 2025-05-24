Центральная Азия запускает Региональную рабочую группу по образованию для справедливого и инклюзивного энергетического перехода под руководством ОБСЕ

22–23 мая 2025 года в Алматы состоялось стартовое заседание Региональной рабочей группы ОБСЕ по образованию для справедливого и инклюзивного энергетического перехода (RTEET), в котором приняли участие представители государственных органов, академического сообщества, эксперты в области энергетики и международные партнёры из стран Центральной Азии. Это событие ознаменовало официальное создание региональной платформы, направленной на согласование образования в области возобновляемой энергетики (ВИЭ) с меняющимися требованиями рынка труда, а также на продвижение гендерного равенства и инклюзивности в процессе энергетического перехода.

Двухдневное гибридное мероприятие было организовано Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) совместно с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в рамках проекта ОБСЕ «Содействие экономическому расширению прав и возможностей женщин в энергетическом секторе Центральной Азии».

Платформа RTEET объединяет министерства энергетики и образования, университеты, технические колледжи, представителей частного сектора и международных партнёров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Основные цели инициативы включают проведение региональной оценки потребностей, разработку пилотных учебных программ по ВИЭ и содействие долгосрочному сотрудничеству между секторами образования и энергетики.

«RTEET — это не просто рабочая группа, а катализатор системных изменений. Объединяя министерства, университеты и компании, мы закладываем основу для инклюзивной, квалифицированной и готовой к вызовам будущего рабочей силы, которая будет двигать энергетическую трансформацию Центральной Азии», — отметил Алексей Кобзев, региональный консультант ОБСЕ по оценке потребностей, Казахстанско-немецкий университет.

Участники обсудили предварительные результаты региональной оценки потребностей, проведённой ОБСЕ, которая выявила ключевые дефициты навыков, институциональные потребности и приоритеты для разработки учебных программ в пяти странах региона. В рамках мероприятия также были запущены Региональная координационная группа (RSG) и Региональная рабочая группа (RWG), которые будут обеспечивать взаимодействие на национальном уровне и оказывать техническую поддержку на протяжении всего периода реализации проекта.

«Образование играет решающую роль в ускорении энергетического перехода — но оно должно быть инклюзивным и гибким. ОБСЕ оказывает поддержку странам в формировании человеческого капитала для зелёного и справедливого будущего, в том числе путём адаптации систем образования к изменяющимся энергетическим потребностям, а также путём расширения прав и возможностей женщин и молодых специалистов в сфере ВИЭ», — подчеркнула Джулия Манкони, старший советник по вопросам энергетической безопасности, Секретариат ОБСЕ.

Инициатива RTEET будет реализовываться с марта 2025 года по май 2026 года. Среди ключевых этапов — разработка и утверждение регионального модуля учебной программы по ВИЭ, пилотная реализация в отдельных учебных заведениях и проведение консультаций по вопросам политики с целью интеграции образования в сфере ВИЭ в системы образования стран Центральной Азии. ///РЭЦЦА, 22 мая 2025 г.