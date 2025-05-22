Туркменистан активизирует партнёрство с ООН в области молодёжной политики

21 мая 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Помощником Генерального секретаря ООН по делам молодёжи Фелипе Паульер.

В рамках встречи стороны подробно рассмотрели основные направления и перспективы сотрудничества между Туркменистаном с ООН в области молодёжной политики, отметили вклад Туркменистана в развитие молодёжной дипломатии.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана проинформировал о том, что молодёжь страны активно участвует в международных инициативах, включая программы ООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Говоря о важности вовлечения молодёжи в процессы достижения ЦУР, Министр подчеркнул, что Молодые послы ЦУР представляют Туркменистан на глобальных площадках, таких как Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, демонстрируя вклад страны в достижение глобальной повестки.

Как отмечалось, руководствуясь целями и задачами Стратегии ООН «Молодёжь 2030», были утверждены Закон Туркменистана «О государственной молодёжной политике», Государственная программа в области государственной молодёжной политики на 2021–2025 годы, Стратегия международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 2023–2030 годы.

Наряду с этим было сказано о значимости проведения в мае нынешнего года в Ашхабаде совместно с Представительством Постоянного координатора ООН в Туркменистане Регионального тренинга для молодых дипломатов и государственных служащих Центральной Азии.

Стороны обсудили проект Программы «Молодёжь, мир и безопасность» на 2025–2027 годы, нацеленной на поддержку молодёжи и подростков страны, содействие их представленности на мероприятиях регионального и международного уровня.

Констатировано, что страна намерена продолжить работу по поддержке деятельности учреждённого по инициативе Туркменистана Диалога молодёжи стран Центральной Азии в целях реализации международной повестки «Молодёжь, мир и безопасность».

Затрагивая тему предстоящих мероприятий, стороны коснулись вопросов проведения в августе 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» Молодёжного форума LLDC3 в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). ///МИД Туркменистана, 21 мая 2025 г.