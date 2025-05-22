Термезский диалог 2025: Укрепление связей между Центральной и Южной Азией

Термезский диалог, проходивший с 19 по 21 мая 2025 года в Термезе, Узбекистан, собрал около 200 делегатов из более чем 20 стран для укрепления экономических, культурных связей и связей в области безопасности между Центральной и Южной Азией.

На форуме, организованном Институтом стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана, Министерством иностранных дел и Торгово-промышленной палатой, особое внимание было уделено таким инфраструктурным проектам, как Трансафганский коридор, расширение торговли и региональная интеграция Афганистана.

Несмотря на такие вызовы, как угрозы безопасности и геополитическая напряженность, Диалог заложил основу для постоянного сотрудничества и завершился принятием совместного коммюнике, в котором были подтверждены общие цели мира и процветания.

Исторический и стратегический контекст

• Роль Термеза: Исторический торговый и культурный центр на маршруте Уттарапата, Термез модернизируется как “южные ворота” Узбекистана благодаря таким проектам, как Международный торговый центр Airtom и грузовой центр “Термез-Карго”, через который с 2021 года было доставлено более 144 000 тонн гуманитарной помощи.

• Видение Узбекистана: основывается на Конференции по Центральной и Южной Азии 2021 года и резолюции ООН 2022 года, разработанной по инициативе Президента Шавкатом Мирзиеевым, для углубления региональных связей в условиях глобальной нестабильности.

Ключевые цели

• Экономическая интеграция: Увеличение товарооборота до 5 миллиардов долларов (2024) за счет упрощенных процедур и инфраструктуры.

• Развитие инфраструктуры: Приоритетное внимание уделяется строительству Трансафганского железнодорожного коридора стоимостью 5 миллиардов долларов, CASA-1000 и ТАПИ.

• Сотрудничество в области безопасности: Интеграция Афганистана в региональные структуры безопасности.

• Культурные связи: Использование наследия Термеза для межкультурного диалога.

Участники

• Участники высокого уровня: Среди них были Роза Отунбаева из МООНСА, Каха Имнадзе из ООН, а также эксперты из Chatham House, Института Центральной Азии и Кавказа и Индийского исследовательского фонда Observer.

• Региональное представительство: заместители министров иностранных дел Центральной Азии продемонстрировали активное участие, в то время как участие Южной Азии было ограниченным из-за индийско-пакистанского кризиса (апрель-май 2025 года).

Основные экономические и инфраструктурные аспекты

• Торговый потенциал: Торговля между Центральной и Южной Азией (5 миллиардов долларов) отстает от торговли между Центральной Азией и ЕС (55 миллиардов долларов). Упрощенные процедуры и новые коридоры имеют решающее значение.

• Трансафганский коридор: Железная дорога от Термеза до Пешавара, которая позволит удвоить объемы перевозок (с 1,8 млн до 4 млн тонн в 2021-2024 годах), призвана соединить Центральную Азию с портами в Индийском океане.

• Другие проекты: CASA-1000, ТАПИ и узбекско-афганские соглашения в области энергетики и сельского хозяйства стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

• Проблемы: Горный рельеф, риски для безопасности и проблемы с транзитными визами.

Интеграция Афганистана

• Позиция “Талибана”: заместитель министра иностранных дел Мохаммад Наим Вардак подчеркнул готовность Афганистана к региональным проектам в области торговли, энергетики и образования, добиваясь признания в качестве “надежного партнера”.

• Стратегия Узбекистана: содействие “регионализации” с целью вовлечения Афганистана в социально-экономические проекты, несмотря на его непризнанный статус.

Императивы безопасности

• Региональная стабильность: представитель МООНСА Отунбаева подчеркнула, что Афганистан включен в механизмы безопасности для борьбы с терроризмом и привлечения инвестиций.

• Внешние вызовы: сокращение помощи США (на 30%) и напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном подчеркивают необходимость диалога по региональной безопасности.

Результаты

• Совместное коммюнике: Подтвержденная приверженность доверию, сотрудничеству и процветанию.

• Постоянная платформа: Диалог будет служить постоянным форумом для формирования межрегиональной интеграции.

Проблемы и перспективы на будущее

• Риски для безопасности: нестабильность в Афганистане и Пакистане, а также напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном могут препятствовать проектам.

• Геополитическая динамика: Конкуренция между государствами Центральной Азии и внешними державами может осложнить инициативы, как отмечает исследователь Наргиза Умарова.

• Экономический потенциал: экономический рост в Южной Азии на 5,9% (прогноз на 2025 год) открывает возможности, но необходимо устранить инфраструктурные и торговые барьеры.

Вывод

Термезский диалог 2025 позиционирует Термез как современный центр связи между Центральной и Южной Азией, используя его историческое наследие и стратегическое лидерство Узбекистана. Уделив приоритетное внимание инфраструктуре, торговле и безопасности, форум заложил основу для создания единого регионального пространства. Постоянные усилия по решению проблем будут иметь решающее значение для реализации концепции мира, процветания и стабильности. /// nCa, 22 мая 2025 г.