Прогноз цен на природный газ на 2030-2050 годы: Что будет с ценами на газ дальше?

Исследовательская группа Capital.com

После того, как большую часть 2024 года природный газ продавали по цене ниже 3 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), в 2025 году цены на этот ресурс стали колебаться под влиянием погодных условий и других факторов. Например, 22 апреля 2025 года продажи Henry Hub US natural gas снизились на 16,55% с начала года, но выросли на 72,86% в годовом исчислении. Между тем, цены на природный газ Dutch TTF EU снизились на 28,61% с начала года и и выросли на 20,10% в годовом исчислении.

Что будет с ценами на природный газ в ближайшие годы? Ниже приведены прогнозы сторонних аналитиков и ценовой прогноз на 2030-2050 годы.

Прогнозы по природному газу: целевые показатели цен на 2025-2030 годы

Что касается прогнозов по природному газу на 2025-2030 годы, ING прогнозирует волатильность в отношении Dutch Title Transfer Facility (TTF) EU (виртуальная торговая точка для природного газа в Нидерландах), – это ориентир цен на газ в Европе, измеряемых в евро/мегаватт-час (EUR/МВтч). ING ожидала, что средняя цена составит 45 евро/МВтч во втором квартале 2025 года, но снизится до 42 в третьем квартале из-за сезонного снижения спроса.

Ожидается, что в четвертом квартале цены составят в среднем 44 евро/МВтч, а затем упадут до 37 в первом квартале 2026 года. В целом, ING прогнозирует средний показатель в 45 евро/МВтч в 2025 году и 33 евро/МВтч в 2026 году.

Между тем, по прогнозам Trading Economics, цены на природный газ Henry Hub в США, измеряемые в долларах США за миллион британских тепловых единиц (USD/MMBtu), могут составить 3,41 доллара США за миллион британских тепловых единиц (USD/MMBtu) к концу второго квартала 2025 года и вырасти до 3,95 к апрелю 2026 года. Платформа финансовых данных прогнозировала, что к концу 2 квартала 2025 года общий налог на прибыль в ЕС достигнет 36,57 евро/МВтч, а к апрелю 2026 года вырастет до 40,39 евро/МВтч.

Всемирный банк прогнозирует, что средние цены на природный газ в ЕС составят 11,5 долларов США за баррель в 2025 году и 10,5 долларов США за баррель в 2026 году. Между тем, по прогнозам, в 2025 году цена на природный газ в США составит в среднем 3,4 доллара за баррель, а в 2026 году вырастет до 3,7 доллара за баррель.

Согласно прогнозу Scotia Bank, средняя цена на природный газ в США в 2025 году составит 4,11 доллара за баррель, а в 2026 году увеличится до 4,63 доллара за баррель, исходя из цен Henry Hub.

Управление энергетической информации США (EIA) предложило краткосрочный прогноз, согласно которому средний показатель составит 4,30 доллара США за баррель в 2025 году, который вырастет до 4,60 в 2026 году.

Deloitte представил международные прогнозы цен на природный газ на 2025-2030 годы, выраженные в долларах США за тысячу кубических футов (USD/Mcf). В таблице ниже представлены американские биржи, такие как NYMEX Henry Hub, Permian Waha, Rocky Mountain Opal и San Juan Ignacio, а также европейские рынки, такие как британский NBP и голландский TTF, а также India domestic gas и Global LNG Asia.

Прогнозы цен на природный газ: США, ЕС и мировые цены

природный газ США природный газ ЕС Газ (международный рынок) NYMEX Henry Hub Permain Waha Rocky Mountain Opal San Juan Ignacio UK NBP Dutch TTF India domestic gas Global LNG Asia (ANEA) 2025 3.25 1.25 3.05 2.95 13.25 13.40 7.20 15.25 2026 3.85 3.05 3.60 3.50 11.50 11.65 7.15 13.50 2027 4.15 3.40 3.95 3.85 9.90 10.05 7.25 11.95 2028 4.25 3.45 4.05 3.95 10.10 10.25 7.40 12.20 2029 4.35 3.50 4.10 4.00 10.30 10.45 7.55 12.45 2030 4.40 3.60 4.20 4.10 10.50 10.65 7.70 12.70

Прогноз добычи природного газа на 2030-2050 годы

Хотя аналитики, как правило, не дают долгосрочных прогнозов цен на природный газ, сервисы прогнозирования цен на основе алгоритмов могут предложить такие прогнозы на основе оценки исторических данных.

В марте 2025 года Форум стран- экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозировал увеличение мирового спроса на природный газ на 32% – роста с 4 018 млрд куб. м в 2023 году до 5 317 млрд куб. м к 2050 году, что отражает среднегодовой темп роста в 1%.

Цены на природный газ в ЕС могут устоять перед долгосрочной волатильностью, вызванной тарифами США, считают в ING Think. Они утверждают: «На данный момент фундаментальные показатели на европейском газовом рынке остаются благоприятными… Несмотря на то, что на TTF повлияло более широкое снижение рисков, мы не хотим пересматривать наши прогнозы на этот год в сторону понижения. Рынок по-прежнему остается напряженным до 2025 года».

В “Прогнозе цен на энергоносители, нефть и газ” компании Deloitte, опубликованном в декабре 2024 года, предполагается, что цены на природный газ в США вырастут в 2030-2032 годах. В отчете прогнозируется:

• Средняя цена на NYMEX Henry Hub составит 4,40 доллара США за млн.куб.ф (мкф). в 2030 году, увеличится до 4,50 в 2031 году и 4,60 в 2032 году.

• Permian Waha – цена составит в среднем 3,60 доллара США за мкф в 2030 году, 3,65 в 2031 году и 3,75 в 2032 году.

• Rocky Mountain Opal – Средняя цена составит 4,20 доллара США за мкф в 2030 году, 4,30 в 2031 году и 4,35 в 2032 году.

• San Juan Ignacio – цены составят в среднем 4,10 долл./мкф в 2030 г., 4,15 долл./мкф в 2031 г. и 4,25 долл. в 2032 г.

По прогнозам Deloitte, цены на природный газ в Европе составят:

• UK NBP – цена составит в среднем 10,50 долларов США за мкф в 2030 году, 10,70 в 2031 году и 10,90 в 2032 году.

• Dutch TTF – В 2030 году цена составит в среднем 10,65, в 2031 году – 10,85, а в 2032 году – 11,10.

Как аналитические, так и алгоритмические прогнозы цен основаны на исторических рыночных данных. Прогнозы могут быть неточными или изменяться в зависимости от меняющихся рыночных условий. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

История цен на природный газ

Цены на природный газ были нестабильными с 2018 года по конец 2021 года. Природный газ на платформе Henry Hub в США торговался в диапазоне от 1,63 до 5,51 доллара США за миллион БТЕ, в то время как природный газ TTF в ЕС торговался в диапазоне от 4,38 до 97,77 евро/МВтч.

Снижение спроса из-за пандемии COVID-19 способствовало снижению цен в этот период, в то время как восстановление после пандемии способствовало резкому росту цен в конце 2021 года.

Цены выросли после начала войны в Украине, что спровоцировало крупный энергетический кризис в Европе.

В августе 2022 года TTF достигла рекордного внутридневного максимума – более 330 евро/МВт, что отчасти было вызвано опасениями по поводу перебоев с поставками из России, поскольку в то время Европа получала от России почти 24% своего импорта газа. В ответ европейские страны увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США и других поставщиков, что привело к колебаниям цен на протяжении всего 2022 года. Между тем, в августе 2022 года базовая цена на Henry Hub выросла до 14-летнего максимума в 8,81 доллара за миллион БТЕ, а к декабрю 2022 года упала до 5,53 доллара.

Цены с 2023 года

В январе 2023 года цены на TTF упали ниже 60 евро/МВтч, в мае 2023 года – ниже 27, а к декабрю 2023 года средняя цена составила около 32,35 евро/МВтч. В марте 2023 года цена на Henry Hub снизились до 2,15 доллара за баррель, что на 52,85% ниже, чем в предыдущем году, поскольку рекордная добыча газа в США и мягкие зимние условия в Европе снизили спрос.

В 2024 году цены на природный газ оставались низкими, составляя в среднем от 1,49 до 3,18 доллара США за баррель на площадке Henry Hub, а резкое похолодание в декабре 2024 года и январе 2025 года привело к кратковременному росту цен. Объемы хранения СПГ в Европе сократились быстрее, чем ожидалось, что привело к увеличению спроса на импорт СПГ, в то время как геополитическая напряженность на Украине и Ближнем Востоке способствовала дальнейшей неопределенности цен.

Весной 2025 года цены постепенно снижались, упав к середине апреля примерно до 3 долларов США за баррель в связи с высоким уровнем производства в США и более мягкой погодой, что снизило спрос на отопление и позволило увеличить объемы хранения. Аналогичным образом, европейские цены на сжиженный природный газ снизились с максимумов начала года примерно до 33-36 евро/МВтч к апрелю, чему способствовали оптимальные объемы хранения и снижение потребления.

История роста рынка СПГ

СПГ продолжает играть решающую роль на мировом рынке природного газа, и в ближайшие десятилетия предложение будет расти, считают аналитики JPMorgan Research. “Ожидается, что при таком увеличении мощностей цены на СПГ в долгосрочной перспективе снизятся”. Они предсказали, что к 2030 году объем поставок СПГ увеличится примерно на 250 млрд кубометров.

4 февраля 2025 года обозреватель Barron’s Ави Зальцман заявил: “Поставки СПГ выросли с менее чем 2 миллиардов кубических футов в день в 2017 году до примерно 14 миллиардов в настоящее время, что делает США крупнейшим экспортером СПГ в мире. По данным S&P Global Commodity Insights, продажи СПГ уже в два раза превышают стоимость экспорта фильмов и телешоу в США”.

/// nCa, 22 мая 2025 г. (Статья первоначально опубликовано на сайте Capital.com — https://capital.com/en-int/analysis/natural-gas-prices-forecast-2030-2050 )