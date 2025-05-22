МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “БЕЛЫЙ ГОРОД АШХАБАД” НАЧИНАЕТСЯ С ПРЕДФОРУМНОГО ДНЯ ЗАВТРА!

Завтра, 23 мая 2025 года, Ашхабад готовится принять ключевой Предконференционный день в преддверии долгожданной Международной выставки и конференции “Белый Город Ашхабад”. Это событие, обещающее стать важной вехой в международном сотрудничестве, соберет делегатов из 30 стран мира, что свидетельствует о глобальном интересе к тематике и потенциалу столицы Туркменистана. На сегодняшний день количество зарегистрированных делегатов достигло 550, что подчеркивает значимость и масштаб мероприятия.

Программа Предконференционного дня тщательно продумана для обеспечения максимального комфорта и продуктивности участников. Утро будет посвящено аккредитации делегатов, которая пройдет в отеле “Олимпия”. Этот центральный пункт для всех прибывающих обеспечит беспрепятственный и оперативный процесс регистрации, позволяя гостям быстро погрузиться в атмосферу мероприятия.

После завершения официальных процедур для иностранных гостей будет организована культурная программа. Это уникальная возможность не только для отдыха, но и для глубокого знакомства с богатейшим наследием и самобытными традициями Туркменистана. Погружение в местную культуру позволит участникам лучше понять контекст предстоящих дискуссий, обогатив их опыт и способствуя более плодотворному обмену мнениями.

Кульминацией Предконференционного дня станет теплый прием для гостей, запланированный на вечер. Это неформальное событие создаст идеальную площадку для первых знакомств, обмена контактами и налаживания ценных связей в непринужденной атмосфере. Именно такие встречи часто становятся отправной точкой для будущих совместных проектов и укрепления международных партнерств, что является одной из основных целей Международной выставки и конференции “Белый Город Ашхабад”.

Таким образом, Предконференционный день является не просто организационной процедурой, а важным этапом, который задаст тон всей конференции, создавая благоприятную среду для успешного диалога и продуктивного взаимодействия. Ожидается, что этот день не только обеспечит эффективную подготовку делегатов, но и оставит у них яркие и позитивные впечатления о гостеприимстве Туркменистана и потенциале “Белого Города Ашхабад”. ///nCa, 22 мая 2025 г. (материал предоставлен организаторами)