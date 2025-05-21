Президент Туркменистана принял руководителя Международной федерации тяжёлой атлетики

20 мая, Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя Международной федерации тяжёлой атлетики Мохаммеда Джалуда.

Президент IWF отметил, что с особой теплотой вспоминает свои предыдущие визиты в Ашхабад в 2017 году для участия в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам и в 2018 году – в Чемпионате мира по тяжёлой атлетике.

Президент Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придаёт особое значение развитию физкультуры и спорта. В стране проводится широкомасштабная работа по пропаганде принципов здорового образа жизни, привлечению молодёжи к занятиям физической культурой и различными видами спорта. Государством принимаются меры по расширению международного взаимодействия в данной сфере.

Туркменистан поддерживает связи с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии, специализированными федерациями и другими авторитетными международными организациями, является активным членом Международной федерации тяжёлой атлетики.

Подчеркнув, что созданная в Туркменистане современная спортивная инфраструктура позволяет проводить соревнования мирового уровня и готовить высококлассных спортсменов, Мохаммед Джалуд выразил руководству Туркменистана признательность за внимание, уделяемое развитию спорта.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов выразил признательность руководителю IWF Мохаммеду Джалуду за большой личный вклад в развитие сотрудничества Туркменистана с Международной федерацией тяжёлой атлетики и поддержку инициа­тив страны. ///nCa, 21 мая 2025 г.