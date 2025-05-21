Huawei представила обновленную интеллектуальную систему Xinghe Intelligent Fabric для Ближнего Востока и Центральной Азии, которая станет основой эры искусственного интеллекта

На сессии под названием “Xinghe Intelligent Fabric, развивающая эру искусственного интеллекта”, проходившей в рамках саммита Huawei Network Summit 2025 (HNS 2025, Ближний Восток и Центральная Азия), компания Huawei представила недавно обновленное решение Xinghe Intelligent Fabric. Это инновационное решение использует трехуровневую сетевую архитектуру, включающую AI Brain, AI Connection и AI Network Element, для создания надежной сети центров обработки данных, которая обеспечивает подключение с использованием огромных вычислительных мощностей для предоставления услуг в режиме реального времени, тем самым способствуя модернизации инфраструктуры и внедрению инновационных сервисов по всему региону.

Джеко Ли (Jacko Lee), вице-президент по сетям центров обработки данных, линейке продуктов Huawei для передачи данных, подчеркнул, что по мере развития технологий искусственного интеллекта и облачных архитектур сети центров обработки данных претерпевают кардинальные изменения. Обновленное решение Xinghe Intelligent Fabric расширяет возможности предприятий благодаря трем основным инновациям.

• Искусственный интеллект (AI Brain): используя эксклюзивную цифровую карту сети и NetMaster (сетевой агент), этот уровень автоматизирует развертывание процессов, интегрирует моделирование сетевой безопасности и автоматически устраняет 80% неисправностей, значительно повышая эффективность эксплуатации и управления.

• ИИ соединения (AI Connection): Используя уникальный алгоритм балансировки нагрузки в масштабе сети Huawei (NSLB), этот уровень оптимизирует планирование маршрутов, устраняет проблемы с производительностью сети и повышает эффективность обучения ИИ более чем на 10%. Кроме того, технология трехуровневой надежности iReliable, наряду с устойчивостью к потере связи в канале оптического модуля и обнаружением загрязнений/неплотностей, гарантирует отсутствие перебоев в обслуживании.

• Сетевой элемент с искусственным интеллектом (AI Network Element): построенный на базе коммутаторов для центров обработки данных серии CloudEngine и оптических модулей StarryLink, этот уровень обеспечивает высокоточное обнаружение трафика и визуализирует потерю сетевых пакетов и задержку. Он также обеспечивает встроенную защиту и групповую изоляцию, что значительно повышает общую безопасность сети. /// nCa, 21 мая 2025 г. (на основе пресс-релиза Huawei)