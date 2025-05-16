Центральноазиатская конференция по изменению климата 2025: Туркменистан призывает к региональному единству

С 13 по 15 мая 2025 года в Ашхабаде состоялась 7-я Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2025), которая прошла в отеле «Йылдыз». Это мероприятие стало ключевым моментом для укрепления регионального взаимодействия в контексте борьбы с глобальным потеплением. Организаторами выступили Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и правительство Туркменистана. Конференция объединила порядка 250 участников, включая правительственных чиновников, климатологов, представителей общественных организаций, академических кругов и международных институтов. В центре внимания были вопросы повышения климатической устойчивости, финансовые механизмы и новаторские подходы. Туркменистан выступил в роли лидера, призывая к сплоченным действиям в регионе и представляя свои национальные успехи. СМИ активно освещали ход дискуссии, способствуя углублению общественного диалога по климатической проблематике.

Климатическое лидерство Туркменистана

Министр охраны окружающей среды Туркменистана Чарыгельды Бабаниязов выступил с докладом, подчеркнув приверженность страны борьбе с изменением климата посредством национальной политики и регионального сотрудничества. К ключевым национальным достижениям относятся:

Национальная стратегия по изменению климата (2019 г.): Документ, определяющий климатические действия Туркменистана.

Документ, определяющий климатические действия Туркменистана. Национально-определяемый вклад (НОК) в рамках Парижского соглашения (2022 г.): Определение целей по сокращению выбросов и адаптации.

Определение целей по сокращению выбросов и адаптации. Глобальное обязательство по метану (2023 г.): Туркменистан сообщил о 10-процентном сокращении выбросов метана с момента присоединения, что было о было подтверждено оценкой агентства Kayrros в 2024 году. Это достижение стало возможным благодаря разработке дорожных карт, работе Межведомственной комиссии и партнерству с такими организациями, как ЮНЕП и Государственный департамент США.

Бабаниязов особо отметил ряд острых экологических проблем, стоящих перед Центральной Азией, включая кризис Аральского моря, опустынивание, дефицит водных ресурсов и таяние ледников. В качестве примера ответных мер Туркменистана по борьбе с опустыниванием он привел озеленительные работы – высадку 20 тысяч гектаров лесонасаждений вокруг возвышенности Бутендаг и по 10 тысяч гектаров в Дашогузском и Лебапском велаятах. Он подчеркнул взаимосвязь этих проблем, призвав к региональному сотрудничеству для решения трансграничных вызовов, таких как управление водными ресурсами и пыльные бури, отметив, что в этом должны участвовать 90% стран Центральной Азии.

Региональное сотрудничество и инициативы

Важным событием стало предложение Туркменистана о создании в Ашхабаде Регионального центра климатических технологий под эгидой ООН. Представленная заместителем министра охраны окружающей среды Туркменистана Нуры Амандурдыевичем Джумашовым, эта инициатива направлена на координацию разработки и внедрения климатических технологий в Центральной Азии. Обсуждения также были сосредоточены на подготовке единой позиции стран Центральной Азии к предстоящей COP30 в Бразилии. Рассматривалась идея создания объединенного павильона, хотя привлечение необходимого финансирования представляет собой определенную сложность.

В центре внимания конференции были региональные подходы, такие как Региональная стратегия адаптации к изменению климата в Центральной Азии. Значительное место заняли вопросы климатического финансирования, включая зеленые облигации, свопы долга и макроэкономическое планирование. На других заседаниях обсуждались климатически устойчивое сельское хозяйство, снижение рисков бедствий и вовлечение гражданского общества и молодежи в климатическую повестку.

Роль СМИ в климатическом диалоге

Средства массовой информации стали важным связующим звеном между наукой, политикой и обществом. Предшествовавший конференции тренинг, проведенный 12 мая Всемирным банком и РЭЦЦА, предоставил журналистам из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана навыки эффективного освещения климатической проблематики. Такие эксперты, как Алексей Кокорин, поделились научными знаниями, подчеркнув важность объективной подачи информации.

На заключительном заседании Бекдурды Амансарыев, директор Media Turkmen Information Agency Orient, подчеркнул важную роль прессы в интерпретации сложных климатических данных, разъяснении национальных стратегий и установлении связи между глобальными решениями и их последствиями на местном уровне. Он охарактеризовал климатическую повестку как «марафон, а не спринт», заверив в приверженности центральноазиатского журналистского сообщес тва к постоянному освещению этой темы. Такие средства массовой информации, как национальные СМИ Туркменистана, узбекистанский «Замон», казахстанский «Baige», кыргызстанский «ЭлТР» и таджикистанский «Илм ва Хаёт», активно освещали ЦАКИК-2025, подчеркивая ее значимость и высокий уровень организации.

Итоги и дальнейшие шаги

Как отметил Амансарыев, конференция дала «живой импульс региональному диалогу», позволив обсудить такие острые вопросы, как усыхание Арала, управление водными ресурсами и отступление ледников. Новый исполнительный директор РЭЦЦА Батыр Мамедов охарактеризовал мероприятие как «начало» для внедрения национальных стратегий и конкретных решений на местах. Итогом конференции стала твердая приверженность углублению регионального сотрудничества, привлечению климатического финансирования и укреплению климатической устойчивости за счет обмена опытом и инноваций.

Благодаря поддержке Всемирного банка, GIZ и CAWEP, ЦАКИК-2025 создала надежный фундамент для того, чтобы страны Центральной Азии могли говорить одним голосом на международных форумах, таких как COP30. Учреждение Регионального центра климатических технологий и продолжение активного взаимодействия со СМИ станут ключевыми факторами в обеспечении устойчивого прогресса в направлении экологически безопасного будущего региона. ///nCa, 16 мая 2025 г.