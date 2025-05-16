Condor Energies сообщает о росте в первом квартале и расширяет деятельность в Центральной Азии

Как сообщает Tipranks, компания Condor Energies сообщила об увеличении добычи и продаж на 6% от своей деятельности в Узбекистане за первый квартал 2025 года.

Компания также объявила о покупке своего первого модульного завода по производству СПГ в Казахстане, начало производства ожидается во втором квартале 2026 года.

Кроме того, Condor получила третий участок для добычи природного газа в Казахстане и вторую лицензию на добычу критически важных минералов.

Condor Energies Inc. — канадская международная компания, ориентированная на переход к чистой энергии и сконцентрированная на регионе Центральной Азии. Компания занимается добычей природного газа и конденсата в Узбекистане, а также разработкой модульных заводов по производству СПГ и добычей критически важных полезных ископаемых в Казахстане. /// nCa, 16 мая 2025 г.