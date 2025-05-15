ЕБРР и ЕС активизируют поддержку ММСП в Центральной Азии и Монголии.

ЕБРР и ЕС расширяют программу гарантий для микро-, малых и средних предприятий на Центральную Азию и Монголию.

Дополнительные гарантии в размере 25 миллионов евро от Европейского фонда устойчивого развития Плюс.

Ожидается, что новые средства принесут пользу примерно 3500 предприятиям.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз (ЕС) расширяют доступ к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Центральной Азии и Монголии.

Местные партнерские финансовые учреждения получат от Евросоюза еще 25 миллионов евро в гарантиях для перекредитования малого и среднего бизнеса. Таким образом, программа гарантий Growth4All распространяется на регион, где ММСП являются ключевым элементом экономики, но нередко сталкиваются с проблемой доступа к финансированию для роста.

Этот комплексный пакет мер, как ожидается, поддержит баланс спроса и предложения в сфере финансирования ММСП, снижая связанные с этим риски и стимулируя финансовые учреждения активнее кредитовать те предприятия, которые больше всего в этом нуждаются. Около 3500 компаний в Кыргызстане, Казахстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане смогут воспользоваться этой поддержкой.

ЕС предоставляет гарантии через свой Европейский фонд устойчивого развития Плюс (EFSD+), который поддерживает финансирование и инвестиционные операции в странах-партнерах за пределами Европы в соответствии с инвестиционной стратегией ЕС Global Gateway.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо отметила: «Мы с большой гордостью поддерживаем малый и средний бизнес с помощью этой гарантии, которая теперь распространяется и на Центральную Азию с Монголией. Это еще один убедительный пример того, как наше партнерство с Европейским Союзом, нашим ключевым союзником, отвечает на насущные потребности предпринимателей в регионе, и в то же время подчеркивает нашу твердую приверженность поддержке сильного, устойчивого и инклюзивного бизнеса».

Европейский комиссар по вопросам экономики и производительности, внедрения и упрощения процедур Валдис Домбровскис заявил: «Данное соглашение позволит ЕС совместно с ЕБРР предоставить дополнительные 25 миллионов евро в виде гарантий в рамках инициативы Growth4All, тем самым расширяя доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса в Центральной Азии и Монголии.Поскольку этот сектор является основой экономики этих стран, предоставление им доступа к финансам поможет создать новые рабочие места и возможности, стимулируя инклюзивный и устойчивый экономический рост. Это партнерство демонстрирует приверженность ЕС развитию и укреплению взаимовыгодных международных отношений в соответствии с инвестиционной стратегией ЕС Global Gateway». /// nCa, 15 мая 2025 г.