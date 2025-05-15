Соглашение о разделе продукции Petronas в Туркменистане преобразовано и расширено – XRG присоединяется в качестве инвестиционного партнера – Подписано соглашение о продаже газа с “Туркменгазом”

Репортаж и комментарии nCa

Малазийская многонациональная компания Petronas разрабатывает Блок 1 Каспийского сектора Туркменистана на основе Соглашения о разделе продукции (СРП) с 1996 года. 14 мая 2025 года данное соглашение было существенно преобразовано и значительно расширено в плане масштабов и сферы применения.

14 мая 2025 года высокопоставленные делегации Абу-Даби и Petronas находились в Ашхабаде для подписания ряда знаковых соглашений с Туркменистаном.

Из двух основных соглашений, подписанных в ходе многостороннего взаимодействия, одно касается включения ADNOC-XRG и “Туркменнефти” в качестве партнеров по СРП: Petronas – 57%, XRG – 38% и “Хазарнебит” (дочерняя компания “Туркменнефти”) – 5%.

В результате этой конфигурации СРП становится консорциумом, а XRG присоединяется к нему в качестве инвестиционного партнера.

Другим важным документом является долгосрочное Соглашение о продаже газа (СПГ), которое партнеры по СРП подписали с Государственным концерном “Туркменгаз”.

Как сообщается, договоренности будут действовать в течение 25 лет и будут включать совместную разработку ряда новых месторождений в дополнение к территории СРП.

Текущая добыча газа по данному СРП составляет 400 миллионов кубических футов в сутки, что составляет около 4,134 миллиарда кубических метров (млрд куб. м) в год. Это довольно консервативные оценки. Фактическая добыча может составлять около 5 млрд куб. м.

Запасы газа на территории СРП оцениваются в 7 триллионов кубических футов, что составляет почти 200 млрд куб. м.

В данном отчете мы начнем с публикации пресс-релиза Petronas, в котором изложены ключевые аспекты соглашений. Затем мы представим обзор деятельности Petronas в Туркменистане. После этого мы предоставим вводные сведения о XRG и ее текущих инвестиционных инициативах. При этом мы хотим особо отметить, что XRG была основана менее полугода назад, а ее операционная деятельность началась в первом квартале текущего года.

Данный отчет также содержит информацию о составе делегаций ADNOC и “Петронас”, что призвано подчеркнуть значение, которое участники придают соглашениям о сотрудничестве, подписанным в Ашхабаде.

В наших комментариях, которые будут представлены ближе к концу отчета, мы особо выделим важность этих соглашений и ряд других аспектов.

Пресс-релиз Petronas

Ашхабад, 14 мая 2025 г. – Petronas, XRG, Государственное предприятие “Хазарнебит” и Государственный концерн “Туркменнефть” подписали новое Соглашение о разделе продукции (СРП) по газоконденсатным месторождениям Блока I в Туркменистане. В рамках сделки также было подписано долгосрочное Соглашение о продаже газа (СПГ) с Государственным концерном “Туркменгаз”.

В соответствии с условиями СРП, Petronas будет владеть 57% долей участия в качестве оператора, в партнерстве с XRG (38%), а Государственное предприятие “Хазарнебит” будет владеть оставшимися 5%.

Расположенный в Каспийском море, концессионный участок Блок I в настоящее время добывает около 400 миллионов кубических футов природного газа в сутки. Он обладает значительным долгосрочным потенциалом, с доступом к более чем 7 триллионам кубических футов запасов природного газа и будущими возможностями для расширения производственных мощностей. Сотрудничество поддерживает усилия Туркменистана по обеспечению стабильности энергоснабжения и диверсификации экспорта, обеспечивая при этом устойчивый рост и экономическую выгоду для всех сторон в условиях растущего регионального и мирового спроса на природный газ.

Исполнительный вице-президент и генеральный директор Upstream Petronas Мохд Джукрис Абдул Вахаб сказал: «Будучи первым международным оператором в энергетическом секторе Туркменистана на протяжении почти трех десятилетий, этот важный шаг укрепляет наше присутствие и означает наше дальнейшее расширение в секторе Upstream. Для нас большая честь вносить вклад в продолжающееся развитие энергетической отрасли страны, и мы по-прежнему привержены развитию долгосрочных партнерских отношений с XRG, “Хазарнебит”, “Туркменнефть” и “Туркменгаз”», – добавил он.

Президент International Gas, XRG Мохамед Аль-Арьяни заявил: «Это соглашение знаменует собой важную веху в глобальной стратегии роста XRG и основывается на укреплении отношений между ОАЭ и Туркменистаном. Оно укрепляет присутствие XRG в Каспийском регионе, расширяет нашу ресурсную базу и отражает наше стремление быть надежным поставщиком более чистой энергии для удовлетворения растущих потребностей мира. Углубляя наше партнерство с Petronas, “Туркменнефть” и “Туркменгаз”, мы способствуем энергетической безопасности и экономическому развитию, создавая при этом долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон».

Petronas работает в Туркменистане с 1996 года и в настоящее время является оператором Блока 1, а также Газоперерабатывающего завода и Берегового газового терминала (ГПЗБГТ) в Киянлы.

Обзор – Petronas в Туркменистане

(Из Linkedin)

Компания Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd была основана в 1996 году после того, как Petronas получила права на морской Блок 1 в Туркменистане. В июле 1996 года Petronas и правительство Туркменистана подписали 25-летнее Соглашение о разделе продукции на разведку, разработку и добычу на морском Блоке 1, включая месторождения Гарагель-Дениз (Губкин), Деярбекир (Баринов) и Магтымгулы (Восточный Ливанов).[i] Блок 1 расположен примерно в 80 км к юго-западу от Туркменбаши.[ii] Это было первое СРП, выданное правительством Туркменистана. В том же году правительство Туркменистана объявило, что Petronas планирует инвестировать более 210 миллионов долларов США в свою деятельность. К 2002 году Petronas успешно пробурила и испытала четыре скважины, что указало на значительные запасы нефти и газа с высоким дебитом.

В октябре 2003 года Petronas подписала Меморандум о взаимопонимании с Dragon Oil для изучения возможных областей сотрудничества, включая «разработку, транспортировку, маркетинг и продажу газа, буровые услуги, а также эксплуатацию месторождений и логистику».

В июне 2006 года «КазТрансГаз», входящая в состав национальной нефтегазовой компании Казахстана «КазМунайГаз», и туркменская Petronas Charigali Sdn.Bhd, дочерняя компания малазийской Petronas Carigali Overseas Sdn. Bhd., подписали меморандум о взаимопонимании по транспортировке природного газа из Туркменистана с использованием казахстанской трубопроводной сети». В пресс-релизе КазТрансГаза говорилось, что «целью меморандума является определение областей и условий сотрудничества между странами в транспортировке природного газа с будущего берегового терминала «Береговой» в Туркменистане через действующие трубопроводы Казахстана МГ Окарем-Бейнеу и МГ САЗ-3».

ADNOC ПРЕДСТАВЛЯЕТ XRG: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛИДЕР С АКТИВАМИ БОЛЕЕ 80 МЛРД ДОЛЛАРОВ В СЕКТОРЕ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ХИМИКАТОВ

На начальном этапе XRG сконцентрируется на глобальных инвестициях, направленных на преобразования и создание стоимости в областях природного газа, химической промышленности и низкоуглеродных энергетических технологий.

Стратегия направлена на удовлетворение растущего мирового спроса на низкоуглеродную энергию и химикаты, необходимые для обеспечения устойчивого экономического роста.

XRG планирует извлечь выгоду из трех ключевых тенденций: трансформация энергетики, стремительный рост искусственного интеллекта и подъем развивающихся стран. [с сайта ADNOC]

Инвестиционные решения XRG на данный момент

С момента своего запуска в ноябре 2024 года международное инвестиционное подразделение ADNOC, XRG, приняло ряд заметных инвестиционных решений, сосредоточившись на своих стратегических платформах: глобальные химикаты, международный газ и низкоуглеродная энергетика. Ниже представлен обзор инвестиционных решений и проектов на основе имеющейся информации с акцентом на подтвержденные действия после запуска:

Инвестиционные решения и проекты (ноябрь 2024 г. – май 2025 г.)

Сделка по приобретению Covestro (немецкий производитель химикатов)

Подробности: XRG стала мажоритарным акционером Covestro, немецкого производителя химикатов и пластмасс, в результате поглощения за 16,3 миллиарда долларов США. К декабрю 2024 года XRG получила 91,3% находящихся в обращении акций Covestro, что стало ее первой крупной трансформационной инвестицией в химическую отрасль. Сделка направлена на то, чтобы позиционировать XRG в пятерке ведущих мировых химических игроков, используя прогнозируемый 70-процентный рост мирового спроса на химикаты к 2050 году.

Статус: Предложение о поглощении превысило минимальный порог принятия к 27 ноября 2024 года, окончательные результаты были объявлены 19 декабря 2024 года после дополнительного периода принятия.

Источники: (https://www.agbi.com/petrochemicals/2024/12/adnocs-xrg-to-takeover-germanys-covestro/) (https://www.adnoc.ae/en/news-and-media/press-releases/2024/adnoc-launches-xrg) (https://www.rigzone.com/news/adnoc_forms_80b_investment_firm_to_grow_gas_chemicals_lowcarbon_assets-28-nov-2024-178877-article/)

Долевое участие в проекте морского газового месторождения Блок I (Туркменистан)

Подробности: В мае 2025 года XRG приобрела 38% долю в туркменском морском газоконденсатном месторождении Блок I в Каспийском море, став партнером Petronas (Малайзия) и “Хазарнебит”. Месторождение добывает 400 миллионов кубических футов в сутки, а его запасы составляют более 7 триллионов кубических футов. Эта инвестиция расширяет международный газовый портфель XRG, что соответствует ее цели по удовлетворению 15-процентного увеличения мирового спроса на природный газ в течение следующего десятилетия и 65-процентного роста спроса на СПГ к 2050 году.

Статус: Объявлено и подтверждено в мае 2025 года, что ознаменовало выход XRG в нефтегазовый сектор Туркменистана.

Источники: (https://x.com/OilandEnergy/status/1922690414487740799) (https://x.com/ReutersCommods/status/1922640336439943454) (https://x.com/TheNationalNews/status/1922678499547959668)

Создание Arcius Energy (совместное предприятие с BP)

Подробности: В декабре 2024 года XRG объявила о создании Arcius Energy, совместного предприятия с BP, ориентированного на геологоразведочные работы, особенно в Восточно-Средиземноморском бассейне Египта и на недостаточно изученных морских месторождениях. Потенциальные цели включают такие месторождения, как Атолл (концессия Северная Дамиетта) и Зохр, в которых BP имеет долю. Это предприятие поддерживает международную газовую платформу XRG.

Статус: Объявлено в декабре 2024 года, начало деятельности ожидается в 2025 году.

Источник: (https://www.agbi.com/analysis/oil-and-gas/2024/12/xrg-has-bold-ambitions-but-how-is-it-going-to-make-it/)

Передача активов в США (проекты в области водорода и СПГ)

Подробности: В феврале 2025 года ADNOC передала свои инвестиции в США компании XRG, включая 35% долю в предложенном ExxonMobil водородном проекте в Бейтауне, штат Техас, и 12% долю в экспортном СПГ-терминале Rio Grande компании NextDecade в Техасе. Эти инвестиции соответствуют платформам XRG в области низкоуглеродной энергетики и международного газа, ориентируясь на растущий спрос на низкоуглеродный аммиак (прогнозируемый объем 70–90 миллионов тонн в год к 2040 году) и СПГ.

Статус: Подтверждено генеральным директором ADNOC Султаном Аль-Джабером в феврале 2025 года, активы официально переданы XRG.

Источники: (https://www.offshore-technology.com/news/adnoc-us-assets-investment-company/) (https://www.ainvest.com/news/adnoc-investments-chapter-xrg-2502/)

Потенциальное приобретение Nova Chemicals (на стадии обсуждения)

Подробности: ADNOC через XRG ведет переговоры с инвестиционной компанией Абу-Даби Mubadala Investment о приобретении Nova Chemicals, канадской компании с двумя предприятиями в США. Этот шаг еще больше укрепит глобальную химическую платформу XRG. Статус: Обсуждения продолжались по состоянию на февраль 2025 года, окончательное соглашение не подтверждено.

Источник: (https://www.offshore-technology.com/news/adnoc-us-assets-investment-company/)

Слияние нефтехимического бизнеса (Borouge и Borealis)

Подробности: В марте 2025 года XRG способствовала сделке с австрийской OMV по слиянию их нефтехимических предприятий Borouge и Borealis в Borouge Group International с оценочной стоимостью 60 миллиардов долларов США. Объединенная компания планирует приобрести Nova Chemicals (принадлежащую Mubadala), что позволит ей занять четвертое место в мире по производству полиолефинов. Это поддерживает стремление XRG доминировать на мировом рынке химикатов.

Статус: Объявлено в марте 2025 года, слияние и поглощение находятся в процессе реализации. Источник: (https://www.reuters.com/business/energy/adnoc-eyes-international-listing-xrg-sources-say-2025-03-07/)

Обзор инвестиционных решений

Всего инвестиционных решений: По меньшей мере 6 подтвержденных или инициированных инвестиционных решений с ноября 2024 года, включая приобретения, совместные предприятия, передачу активов и слияния.

Разбивка по платформам:

Мировая химическая промышленность: Приобретение Covestro, обсуждение Nova Chemicals, слияние Borouge-Borealis (3 решения).

Мировой рынок газа: Доля в туркменском Блоке I, совместное предприятие Arcius Energy (2 решения).

Низкоуглеродная энергетика: Передача активов в США (водород и СПГ) (1 решение, охватывающее два проекта).

Географический охват: Инвестиции охватывают Германию, Туркменистан, Египет, США и Канаду, что отражает глобальную направленность XRG.

Финансовые обязательства: Стоимость сделки по Covestro составляет 16,3 миллиарда долларов США, а оценочная стоимость слияния Borouge-Borealis – 60 миллиардов долларов США. Общая стоимость активов XRG превышает 80 миллиардов долларов США, с целью удвоения к 2035 году.

Состав делегаций Petronas и ADNOC

Petronas

Тан Шри Тенгку Мухаммад Тауфик – Президент Petronas М. Джукрис Б. Абдул Вахаб – Исполнительный вице-президент и Главный исполнительный директор Upstream Мохд Редхани Б. Абдул Рахман – Вице-президент по международным активам Азахари Бин Мохд Шуид – Главный управляющий стратегического и коммерческого департамента Ахмад Шамсул Камал Б. Закария – Старший менеджер по развитию бизнеса и коммерции (международные проекты) Нурул Атыках Бт Анис – Старший менеджер по развитию бизнеса и коммерции (регион Ближнего Востока и Северной Африки) Мохд Файсал Б. Шафи – Старший юрисконсульт (регионы Ближнего Востока и Центральной Азии) Нурул Надиа Бт Рахмат – Менеджер (коммерческое финансирование) Нина Арутюнова – Генеральный менеджер (развитие бизнеса и коммерции – регион Ближнего Востока и Северной Африки) Тимур Клычев – Менеджер (развитие бизнеса и коммерции – регион Азиатско-Тихоокеанского региона) М. Йохан Арифф Супиан – Глава, исполнительный помощник Элинор Бт Бахром – Глава, исполнительный помощник Мохаммад Музаммил Б. Отман – Исполнительный помощник исполнительного вице-президента Амируддин Б. Джамиль – Исполнительный помощник вице-президента по внутреннему аудиту Юсмаринор Бт Юм – Менеджер по работе с заинтересованными сторонами (подразделение USC)

ADNOC

Доктор Султан Аль-Джабер – Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющий директор и генеральный директор группы компаний ADNOC, исполнительный председатель XRG Сухейль Аль-Мазруи – Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Ахмед Аль-Саег – Государственный министр Министерства иностранных дел ОАЭ Доктор Мохаммад Аль-Арики – Администрация Президента ОАЭ Мохаммад Аль-Кааби – Старший вице-президент по управлению международными стратегическими отношениями и связям с правительством, ADNOC Хамад Аль-Марзуки – Вице-президент, офис управляющего директора и генерального директора группы компаний, ADNOC Талал Аль-Фулаити – Директор офиса министра, Министерство энергетики и инфраструктуры Мохамед Аль-Арьяни – Президент по международному газу, XRG Зайед Аль-Шайеа – Менеджер по связям с правительством и исполнительными органами (офис доктора Султана Аль-Джабера) Абдулла Аль-Шамси – Директор по развитию бизнеса, XRG Джеймс Калдервуд – Принципал, корпоративные коммуникации, XRG Валентина Виголи – Менеджер по развитию бизнеса, XRG Фарес Альбулуши – Менеджер по развитию бизнеса, XRG Андре Даувальдер – Старший юрисконсульт, XRG Богдан Артемов – Младший юрист, Ashurst LLC

Комментарий Тарика Саиди, nCa

Есть очевидное, а есть нечто большее, выходящее за рамки очевидного.

Очевидное:

В Блоке 1 и прилегающих районах имеются значительные запасы углеводородов, достаточные для 25-летнего периода обязательств. Существует высокая вероятность привлечения быстрорастущего инвестиционного механизма XRG к этой сделке. На всех уровнях существует значительная добрая воля для реализации этой сделки.

Поскольку во время пресс-конференции не упоминался ни один другой блок, мы предполагаем, что почти 200 млрд куб. м газа, вероятно, доступны в Блоке 1 и прилегающих месторождениях, которые будут разрабатываться совместно. Поэтому мы условно назовем это Блок 1 Плюс.

То, что лежит за пределами очевидного, является огромным и большей частью пока не поддается количественной оценке.

Совершенно ясно, что двойная сделка по Блоку 1 Плюс (четырехстороннее СРП и обязательства по разработке, а также трехстороннее соглашение о покупке газа) является результатом роуд-шоу и инвестиционных форумов, которые Туркменистан проводил как внутри страны, так и за рубежом.

Также очевидно, что инвестиционный климат Туркменистана достаточно привлекателен, чтобы убедить глобальный инвестиционный механизм, такой как XRG, присоединиться к СРП в течение первого квартала своей деятельности.

Партнерство между Petronas, XRG и Туркменистаном создает прочную основу для будущего сотрудничества не только в нефтегазовом секторе (upstream и downstream), но и практически в любой другой области. Мы можем сказать это с уверенностью, потому что в этих отношениях присутствует здоровое взаимное уважение и взаимное доверие.

Причина, по которой мы уверены, что партнерство рано или поздно распространится и на другие области, помимо углеводородов, заключается в том, что все партнеры в этом уравнении – Туркменистан, Petronas, XRG – придают большое значение человеческому измерению.

Кроме того, диверсификация является необходимой частью расширения для любой компании такого уровня, как Petronas и ADNOC.

Например, даже несмотря на то, что Petronas сильна в своей основной деятельности – нефтегазовом секторе – уже стремится к расширению в смежных областях.

Подразделение Petronas Gas занимается исследованием в области возобновляемой энергетики.

Petronas осуществляет свою деятельность в сферах судоходства, морских плавучих объектов и логистики для нефтегазового сектора через свою дочернюю компанию MISC Berhad.

Компания Petronas осуществляет продажу смазочных материалов и автомобильных жидкостей на мировом рынке, используя такие торговые марки, как Petronas Syntium.

Компания Petronas осуществляет инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, цифровую трансформацию и технологические предприятия, в том числе через партнерские соглашения в сферах искусственного интеллекта и улавливания CO 2 .

Компания управляет автозаправочными станциями и магазинами повседневного спроса под брендом Petronas.

Схожим образом, сфера деятельности ADNOC не исчерпывается лишь нефтегазовым сектором, включающим разведку, добычу и последующую переработку.

ADNOC инвестирует в возобновляемые источники энергии и технологии декарбонизации. Компании принадлежит 24% акций Masdar, энергетической компании ОАЭ, работающей в сфере чистой энергии и стремящейся к достижению мощности в 100 гигаватт возобновляемой энергии к 2030 году. ADNOC обязалась инвестировать 15 миллиардов долларов США к 2027 году в проекты с низким уровнем выбросов углерода, включая зеленый водород (цель – 1 миллион тонн к 2030 году) и улавливание и хранение углерода.

Через такие дочерние компании, как ADNOC Logistics & Services (ранее ADNATCO и NGSCO), ADNOC осуществляет транспортировку сырой нефти и СПГ, поставляя энергоносители более чем 100 клиентам в 50 странах. Компания управляет сетью трубопроводов протяженностью 1600 км для транспортировки нефтепродуктов.

ADNOC Distribution занимается хранением, транспортировкой и распределением нефтепродуктов, управляя сетью автозаправочных станций в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Компания использует искусственный интеллект для таких инноваций, как прогнозирование спроса на топливо.

ADNOC поддерживает расширение промышленного города Аль-Рувайс, способствуя росту химической, обрабатывающей и промышленной отраслей. Это соответствует целям промышленного развития ОАЭ.

Цифровой командный центр ADNOC Panorama, работающий на базе AVEVA, объединяет промышленный интернет вещей (IIoT), искусственный интеллект и большие данные для оптимизации операций, что позволяет экономить от 60 до 100 миллионов долларов США в год.

Инструменты искусственного интеллекта также поддерживают улавливание углерода и прогнозирование спроса на топливо.

ADNOC является крупным производителем гранулированной серы, на долю которой в 2021 году приходилось 5% мирового производства, в основном за счет деятельности газового месторождения Шах.

Основная мысль, которую мы стремимся донести, заключается в том, что соглашения, заключенные 14 мая 2025 года, – это только отправная точка долгосрочного развития, которое, несомненно, приведет к чему-то большему, чем кажется на первый взгляд. /// nCa, 15 мая 2025 г.