В МИД Туркменистана состоялась встреча с Постоянными координаторами ООН в странах Центральной Азии  

13 мая 2025 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Постоянными координаторами Организации Объединенных Наций в странах Центральной Азии – Постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко, Постоянным координатором ООН в Республике Казахстан Стивеном О’Малли, Постоянным координатором ООН в Кыргызской Республике Кристин Антье Граве и Постоянным координатором ООН в Республике Узбекистан Сабиной Махл.

В ходе обмена мнениями было подчеркнуто, что ООН играет ключевую роль в укреплении мира, безопасности, прав человека и устойчивого развития в регионе. В последние годы Центральная Азия стала площадкой для внедрения и масштабирования множества инициатив ООН в области борьбы с изменением климата, водной и продовольственной безопасности, гендерного равенства, цифровизации государственных услуг, образования и здравоохранения.

В качестве примеров практической региональной интеграции были названы Работа по созданию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, деятельность Диалога молодёжи стран Центральной Азии, учреждённого в 2023 году в городе Аркадаг, а также проведение первого совместного тренинга для молодых дипломатов Центральной Азии в городе Ашхабад.

Как было отмечено, на современном этапе стратегическое сотрудничество между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций, включая ее специализированные учреждения, приобретает новую динамику и содержание. Страна активно участвует в обсуждении приоритетных вопросов региональной и глобальной повестки дня и разработке оптимальных решений, стремясь реализовать свой миротворческий и созидательный потенциал на общее благо.

Участники встречи уделили особое внимание деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, который, опираясь на методы превентивной дипломатии, вносит значительный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе и консолидации совместных усилий по миростроительной повестке дня. /// nCa, 14 мая 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)