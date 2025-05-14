13 мая 2025 года в ашхабадском отеле «Йылдыз» начала свою работу Центральноазиатская конференция по изменению климата. Организованное Министерством охраны природы окружающей среды Туркменистана совместно с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА), мероприятие собрало ученых, экспертов и представителей ООН из стран Центральной Азии.

Основные тезисы:

– На конференции подчеркнута необходимость интеграции климатических решений в национальные планы развития сельского хозяйства, энергетики и управления водными ресурсами.

– Тематические сессии были посвящены темам «Климатическое финансирование для Центральной Азии» и «Региональное сотрудничество по климату».

– Туркменистан представил свои экологические инициативы, включая усилия по созданию лесов и рекультивации земель.

– Спикеры обсудили региональные механизмы финансирования климатических действий и привлечение «зеленых» инвестиций.

– На конференции была отмечена ратификация Туркменистаном конвенций ООН по окружающей среде и призыв Президента Сердара Бердымухамедова к консолидации региональных усилий.

Работа конференции продолжится сессиями в секциях «Трансграничное восстановление ландшафтов в Центральной Азии», «Продвижение региональной повестки в области изменения климата и подготовка к 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата». Участники подчеркнули, что современные экологические проблемы требуют координации, выходящей за рамки отдельных стран, и что Центральной Азии необходимы инновационные подходы к финансированию климатических проектов для ускорения устойчивого развития. /// nCa, 14 мая 2025 г. (фото TDH)