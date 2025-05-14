Состоялась церемония открытия Регионального тренинга для молодых дипломатов и государственных служащих стран Центральной Азии

12 мая 2025 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия Регионального тренинга для молодых дипломатов и других государственных служащих стран Центральной Азии, а также II Международного конкурса «Международные отношения: культура мирного диалога».

Данный тренинг, проходящий впервые в Центральной Азии с 12 по 16 мая текущего года, направлен на повышение профессиональных качеств молодых дипломатов, развитие атмосферы доверия и укрепление партнерских связей между молодыми специалистами из соседних стран.

На церемонии открытия тренинга, организованного Правительством Туркменистана при поддержке Офиса Постоянного координатора ООН, Страновой группы ООН и Посольств Италии и Швейцарии, приняли участие руководство и представители Министерства иностранных дел Туркменистана, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, молодые дипломаты и государственные служащие из стран Центральной Азии, преподаватели и студенты, а также участники II Международного конкурса «Международные отношения: культура мирного диалога».

В ходе встречи выступили Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Каха Имнадзе, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Туркменистане Луиджи Феррари, а также глава Офиса ЮНФПА в Туркменистане Кемал Гошлиев.

В выступлениях было подчеркнуто, что в стремительно меняющемся мире особое значение приобретает не только профессионализм, но и глубокое понимание глобальных процессов. Подготовка высококвалифицированных кадров становится важнейшим фактором эффективного участия государств в международных делах.

Участники церемонии выразили уверенность в том, что данное мероприятие, наряду с расширением и обогащением знаний, будет способствовать укреплению мира, стабильности и благополучия в Центральной Азии и во всем мире.

В этом контексте было отмечено, что Туркменистан стремится поддерживать развитие молодых лидеров и дипломатов в Центральной Азии и поэтому, в тесном сотрудничестве с ООН, содействует проведению тренингов для молодых дипломатов региона, что является частью более широких усилий по установлению тесных профессиональных связей между дипломатами из пяти стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. /// nCa, 14 мая 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)