Samsung представляет Galaxy S25 Edge — самый тонкий флагман в истории

Тамир Шакиров

13 мая 2025 года южнокорейская компания Samsung представила свой новый флагман Galaxy S25 Edge, ставший самым тонким смартфоном в своей истории. Несмотря на рекордную толщину, устройство обладает впечатляющей комплектацией, сравнимой с моделью S25 Ultra.

Корпус Galaxy S25 Edge выполнен из титана. Минимальная толщина рамок дисплея составляет всего 4,8 мм, что на 1,4 мм меньше, чем у S25. Экран защищен новейшим сверхтонким и сверхпрочным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2. Камера S25 Edge имеет разрешение 200 мегапикселей, аналогично S25 Ultra. Как и предыдущие флагманские модели S24 и S25, Edge поддерживает запись видео в форматах 4K/60fps и 8K/30fps. Ключевым компонентом новинки является мощный чип Snapdragon 8 Elite. Как и все модели линейки S25, Galaxy S25 Edge оснащен передовыми функциями искусственного интеллекта.

Samsung Galaxy S25 Edge будет доступен в трех цветовых решениях: Titanium IcyBlue, Titanium JetBlack и Titanium Silver.

Старт продаж запланирован на 30 мая 2025 года. Начальная цена базовой конфигурации составит 1099 долларов США. /// nCa, 14 мая