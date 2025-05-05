Пошлинные баталии изменят мировой рынок

Комментарий nCa

Тарик Саиди

Пошлинные баталии – это не просто обмен ударами. Основные участники этого перетягивания каната – США и Китай – хорошо понимают, что делают. Несмотря на различие в целях, в конечном итоге обе страны могут выиграть в том смысле, что их различные задачи, вероятно, станут на несколько шагов ближе к реализации.

США стремится вернуть производственные рабочие места и создать более благоприятные условия для отечественных товаров, одновременно осложняя доступ на рынок для импортной продукции.

Китай, в свою очередь, старается сохранить долю на американском рынке, при этом активно укрепляя своё присутствие в других регионах мира.

Если проследить тенденции последних 25–30 лет, становится очевидно: американский рынок поглощает всё меньшие объёмы мировой продукции. В то же время, растущая покупательская способность населения в различных регионах позволяет этим рынкам охотно принимать импортные товары. Ключевыми критериями становятся уже не страна производства товара, а его качество и цена.

За исключением пищевой промышленности, единственным последствием для американских потребителей станет то, что они будут платить более высокую цену за приобретаемые товары. При этом возникает ряд тонких нюансов.

Например, iPhone, произведенный в Китае, будет считаться китайским или американским продуктом? Nike или Adidas, произведенные в Китае или Вьетнаме, будут облагаться пошлинами как иностранный или местный продукт?

Возникает также вопрос реальной конкурентоспособности американских товаров по сравнению с качественными зарубежными аналогами. Например, электромобили и гибриды китайского бренда BYD в ряде случаев превосходят Tesla по качеству и при этом стоят заметно дешевле. Даже если на BYD будет введена пошлина в размере 150%, он все равно останется сравнительно дешевле на американском рынке.

Это обернется негативными последствиями для отечественных потребителей, при этом существенно не улучшив положения отечественных производителей.

На фоне этих процессов Центральная Азия по умолчанию становится регионом повышенного интереса для глобальных производителей. Китай уже имеет прочные позиции в регионе, а восходящие звезды, такие как Малайзия, готовы усилить своё внимание к этому направлению.

Традиционно дружественные отношения между Центральной Азией и Ближним Востоком выходят на новый уровень взаимного открытия своих рынков в больших масштабах.

Европейский союз смотрит на Центральную Азию через двойную призму: с одной стороны, это довольно прибыльный рынок для европейских товаров, а с другой – площадка для совместных предприятий, ориентированных на мировые рынки, поскольку уровень грамотности в регионе составляет почти 100%, рабочая сила готова к напряженному труду в структурированных условиях, заработная плата низкая по сравнению с европейскими странами, а инфраструктура позволяет транспортировать товары в любом направлении. Кроме того, фактический нейтралитет региона делает его вдвойне привлекательным. /// nCa, 5 мая 2025 года (изображение: The Trucker)