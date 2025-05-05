МВФ прогнозирует небольшое замедление экономического роста в регионе Центральной Азии и Кавказа

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует незначительное замедление экономического роста в регионе Центральной Азии и Кавказа в кратко- и среднесрочной перспективе.

В региональном экономическом прогнозе МВФ для Ближнего Востока и Центральной Азии, опубликованном 1 мая 2025 года на пресс-конференции в Дубае, говорится: «Страны региона КЦА продемонстрировали устойчивый рост производства в 2024 году, превысив октябрьские прогнозы регионального экономического обзора, в основном из-за более сильных и более продолжительных, чем ожидалось, положительных вторичных эффектов на внутренний спрос из-за войны России в Украине. Ожидается, что эти эффекты нормализуются в течение следующих нескольких лет и, наряду с выходом на плато роста добычи углеводородов и меньшими фискальными стимулами, приведут к замедлению экономического роста в КЦА. Инфляция в большинстве стран имеет тенденцию к снижению и, как ожидается, в целом останется в пределах установленных целевых показателей в среднесрочной перспективе».

Полный отчет и раздел статистики доступны по этой ссылке:

https://www.imf.org/ru/Publications/REO/MECA/Issues/2025/04/24/regional-economic-outlook-middle-east-central-asia-april-2025

Вот фрагменты некоторых таблиц, представленных в отчете:

/// nCa, 5 мая 2025 г.