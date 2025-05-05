Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан могут совместно подать заявку на проведение Кубка Азии по футболу 2031 года

Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан готовятся к совместной подаче заявки на проведение Кубка Азии по футболу 2031 года. Об этом недавно сообщил президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Шейх Салман.

Среди стран, подавших индивидуальные заявки, значатся Австралия, Индия, Индонезия, Южная Корея, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

«Беспрецедентный уровень интереса, который мы наблюдаем, отражает как высокие амбиции ассоциаций – членов АФК, так и их растущую уверенность в собственных силах и способностях по проведению столь значимого турнира, как Кубок Азии», – отметил президент АФК. /// nCa, 5 мая 2025 г.