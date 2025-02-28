Аккредитация журналистов и открытие корпункта: МИД Туркменистана и «Евроньюс» обсудили перспективы сотрудничества

27 февраля 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией телекомпании «Евроньюс» во главе с её Председателем совета директоров Педро Варгасом Давидом.

Собеседники рассмотрели возможности аккредитации журналистов «Евроньюс» в Туркменистане с последующим открытием корреспондентского пункта в Ашхабаде, сообщает МИД Туркменистана.

Стороны также рассмотрели возможности разработки документов о сотрудничестве, где могут быть зафиксированы такие направления, как повышение квалификации туркменских журналистов и сотрудничество «Евроньюс» с местными телеканалами.

Особое внимание было уделено мероприятиям международного значения в рамках Международного года мира и доверия, объявленного ООН по инициативе Туркменистана.

В этой связи была выделена значимость политики позитивного Нейтралитета Туркменистана, 30-летие которого чествует страна в нынешнем году.

Кроме того, речь шла о новых форматах взаимодействия, в том числе по повышению осведомленности общественности о потенциале Туркменистана в сферах культуры, спорта, туризма, его инициативах в области устойчивого развития, экологии, транспорта и зеленой энергетики.///nCa, 28 февраля 2025 г.