Восьмое заседание межправительственной комиссии Турции и Туркменистана в Анкаре: новые горизонты сотрудничества

25 февраля 2025 года в Анкаре, в Президентском комплексе состоялось восьмое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) между Турцией и Туркменистаном, направленное на укрепление двусторонних отношений и расширение экономического партнерства. Заседание прошло под председательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыева.

Стратегическое партнерство и братские узы

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подчеркнул особый характер отношений между двумя странами, назвав их “братскими”. По его словам, политическая воля к сотрудничеству, демонстрируемая президентами обеих стран — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Сердаром Бердымухамедовым — служит главным источником мотивации для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Нокергулы Атагулыев, в свою очередь, отметил тысячелетнюю историю туркмено-турецкого братства, подчеркнув, что современные отношения и сотрудничество развиваются благодаря взаимным инициативам лидеров двух государств.

Протокол из 87 пунктов: ключевые направления сотрудничества

По итогам заседания был подписан масштабный протокол, включающий 87 пунктов и охватывающий широкий спектр областей сотрудничества. Документ определяет конкретные шаги в сферах: торговли и инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, научного сотрудничества, сельского хозяйства, здравоохранения.

В числе предусмотренных мероприятий – проведение выставки туркменских товаров в Турции и создание Совместного таможенного комитета для упрощения торговых процедур.

Энергетическое сотрудничество: новый этап

Особое внимание на заседании было уделено энергетическому сотрудничеству. Джевдет Йылмаз заявил о достижении договоренностей по транспортировке туркменского газа в Турцию. На первом этапе речь идет о поставках 1,3 миллиарда кубометров природного газа по схеме своп.

Вице-президент подчеркнул, что это только начало, и выразил стремление обеспечить доступ туркменского газа и электроэнергии на мировой рынок.

Торговля и инвестиции

Объем торговли между Турцией и Туркменистаном в 2024 году достиг 2,2 миллиарда долларов, что было отмечено как сильный показатель существующего сотрудничества. Однако стороны намерены значительно увеличить этот показатель — Турция стремится довести товарооборот с Туркменистаном до 5 миллиардов долларов.

Инвестиции между двумя странами превысили 200 миллионов долларов, и, согласно заявлению Йылмаза, взаимное поощрение и защита инвестиций будут усилены.

Образование: укрепление культурных связей

Существенное внимание в рамках заседания было уделено образовательному сотрудничеству. Йылмаз заявил, что около 30 000 туркменских студентов получают образование в университетах Турции, будет ускорена работа по увеличению этого числа.

Кроме того, планируется увеличить вместимость Туркмено-турецкой общеобразовательной школы для обслуживания большего числа учащихся.

Развитие “Среднего коридора” и транспортная инфраструктура

Участники заседания обсудили развитие “Среднего коридора” — транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию. По словам Йылмаза, соглашения в этой области обеспечат стратегические выгоды для обеих стран.

Нокергулы Атагулыев отметил, что на встрече были обсуждены возможности в сфере транспорта и логистики.

Перспективы сотрудничества

Джевдет Йылмаз подчеркнул важность расширения сотрудничества между государственным, частным сектором и организациями гражданского общества для повышения благосостояния турецкого и туркменского народов. Он заверил, что Турция, как и прежде, будет продолжать поддерживать Туркменистан на пути его развития.///nCa, 26 февраля 2025 г.