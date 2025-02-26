Туркменская делегация находится с визитом в Анкаре – Спикера Парламента Туркменистана принял Президент Турции

Делегация Туркменистана во главе с Председателем Меджлиса Дуньягозель Гульмановой находится с визитом в Анкаре.

25 февраля в Президентском комплексе состоялась встреча Гульмановой с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи спикер парламента Туркменистана передала главе Турецкой Республики приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера Туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Гульманова также вручила Эрдогану приглашение принять участие в международном форуме высокого уровня, который состоится в декабре в Ашхабаде по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия.

В ходе встречи туркменская сторона отметила, что туркменский и турецкий народы связаны древними историческими корнями, культурной и духовной общностью. В современной мире эти отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и равноправии, успешно развиваются во всех сферах и обогащаются новым содержанием.

Было также отмечено, что сотрудничество в международно-правовой сфере играет важную роль в дальнейшем развитии всесторонних, равноправных и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Особый вклад в развитие межгосударственного сотрудничества вносит парламентская дипломатия.

На встрече также присутствовал спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

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В этот же день, туркменская делегация провела встречи в узком и расширенном составе со Спикером Великого Национального Собрания Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем.

В ходе встреч была подчеркнута значимость принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, объявляющей 2025 год Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. В этой связи туркменская сторона выразила признательность за поддержку Турецкой Республикой данного предложения.

Гульманова выразила уверенность, что встречи и переговоры в ходе текущего визита будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних межпарламентских связей. Она также обозначила готовность Туркменистана к дальнейшему развитию межпарламентских связей с Турцией по всем направлениям.

В ходе переговоров была подчеркнута важность совершенствования работы парламентских групп дружбы, активизации связей между профильными комитетами, молодежью и женщинами-парламентариями.

Также стороны высказались в пользу необходимости проведения совместных мероприятий на парламентском уровне, что внесет весомый вклад в развитие межпарламентского сотрудничества двух стран.

В ходе беседы было подчеркнуто, что межпарламентский диалог стал важной частью взаимодействия двух стран, а созданные на двусторонней основе межпарламентские группы дружбы расширяют возможности для обмена опытом в законодательной работе и развития парламентской дипломатии.

По итогам встречи, Куртулмуш и Гульманова выступили на совместной пресс-конференции, в ходе которой они подчеркнули важность активизации межпарламентских связей между двумя странами и регулярного проведения встреч и конференций на парламентском уровне.

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В рамках культурной части программы визита, туркменская делегация посетила музей Великого Национального Собрания Турецкой Республики, крепость Анкары, исторический квартал города Хамамёню.

Делегация также возложила цветы к мавзолею Аныткабир в честь Мустафы Кемаля Ататюрка, первого президента Турецкой Республики.///nCa, 26 февраля 2025 г.