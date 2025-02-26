Туристическая Выставка ITF пройдёт в сентябре в Стамбуле

C 25 по 26 сентября 2025 года в Стамбуле будет проходить туристическая выставка ITF, организованная Dream Project и MICE.

Событие состоится в «Центре исполнительских искусств Йеникапы-Аврасья». Цель мероприятия — объединить профессионалов туристической отрасли из Турции и со всего мира, создать условия для выхода на новый этап делового сотрудничества, а также сформировать широкую платформу для продвижения новых продуктов и услуг.

Новаторские тенденции и взгляды, которые будут обсуждаться на выступлениях и заседаниях, проходящих в рамках ярмарки, откроют перед профессионалами отрасли новые горизонты. Вечером 25 сентября состоится гала-вечеринка ITF.

В рамках мероприятия начнется кампания по раннему бронированию, предоставляющую гостиничному бизнесу и турагентствам возможность заблаговременно провести переговоры и заключить договоры о сотрудничестве.

В 2024 году Стамбульская туристическая ярмарка (ITF), объединила ведущих мировых туристических операторов. Представители 206 компаний-участников выставки встретились на своих экспозициях с 15 000 профессионалами отрасли, посетившими их стенды.

В рамках мероприятия участники из разных стран мира провели 8 000 встреч в формате B2B. Агентствам и операторам, отправляющим наибольшее количество туристов и групп в Турцию из своего региона, были представлены новые продукты и услуги. Широкой аудитории участников ярмарки также была представлена Дорожная карта по развитию туризма в 2025 году.

Подробности и регистрация для участия – https://www.istanbulturizmfuari.com.tr/ ///nCa, 26 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)