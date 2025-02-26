Министр энергетики Турции рассказал о предстоящем импорте газа из Туркменистана и других планах в области международного сотрудничества в нефтегазовой сфере

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью турецкому изданию Hürriyet объявил о начале новой эры в разведке нефти и природного газа, как внутри страны, так и за рубежом.

Говоря об импорте газа из Туркменистана, он сообщил, что туркменский газ начнет поступать через территорию Ирана с 1 марта 2025 года. Первоначальный объем поставок составит 1,3 миллиарда кубометров.

По его словам, этого объема будет достаточно для снабжения 1,5 миллионов домохозяйств.

Байрактар заявил, что Турция работает над продлением своего пятилетнего соглашения о своп-поставках с Туркменистаном и намерена в конечном итоге транспортировать туркменский газ по Каспийскому транзитному трубопроводу.

Он также сообщил, что на Черноморском газовом месторождении в настоящее время добывается 7 миллионов кубометров газа в день, что перекрывает потребности 3 миллионов домохозяйств. К 30 марта этот показатель увеличится до 9,5 млн кубометров, а к 3 кварталу 2026 года удвоится до 20 млн кубометров, что обеспечит 15% годового потребления газа в Турции.

По его словам, на нефтяном месторождении Габар Турция планирует добывать 100 000 баррелей нефти в день, а в этом году запланировано бурение 153 разведочных скважин.

Говоря о международном сотрудничестве, Байрактар сообщил, что Турция расширит свое участие в нефтегазовых проектах за рубежом, в том числе речь идет о сотрудничестве с Ливией, Азербайджаном, Туркменистаном и Сомали. Турецкая Республика владеет лицензиями на три морских блока в Сомали и планирует в ближайшее время подписать контракты на разработку континентальных месторождений. /// nCa, 26 февраля 2025 г.