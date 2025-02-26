Казахстан и Туркменистан обсудили график совместных мероприятий

Заместитель Премьер-министра и Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел встречу с Послом Туркменистана в Казахстане Батыром Реджеповым, в ходе которой стороны обсудили ключевые аспекты двусторонних отношений, сообщает МИД Казахстана.

В центре внимания дипломатов оказались актуальные вопросы казахско-туркменского сотрудничества в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, транзитно-транспортную и энергетическую. Особый акцент был сделан на практической реализации договоренностей, достигнутых ранее на высшем и высоком уровнях.

В ходе встречи Мурат Нуртлеу подчеркнул заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении и углублении стратегического партнёрства с Туркменистаном.

Дипломаты также обсудили график предстоящих в текущем году мероприятий, которые будут проводиться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. ///nCa, 26 февраля 2025 г.