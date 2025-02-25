Президент Туркменистана встретился с заместителем Генерального секретаря ООН

В понедельник, 24 февраля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с заместителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Рабаб Фатимой, сообщает государственное информационное агентство TDH.

В начале встречи г-жа Фатима передала теплые приветствия от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в адрес Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Заместитель Генсека особо отметила важный вклад политики позитивного нейтралитета Туркменистана в обеспечение всеобщего мира и устойчивого развития.

Президент Туркменистана, в свою очередь, тепло поприветствовал высокую гостью и пожелал ей успехов в предстоящих мероприятиях в рамках визита, включая брифинг по вопросам проведения Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, запланированной на август текущего года.

Глава государства также поздравил г-жу Фатиму с 80-летием образования Организации Объединённых Наций, подчеркнув, что за прошедшие восемь десятилетий ООН доказала свою приверженность основополагающим принципам и целям и продолжит вносить существенный вклад в поддержание мира, безопасности и устойчивого развития на планете.

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан, обладая статусом нейтралитета, последовательно расширяет сотрудничество с государствами мира и международными организациями. Президент подчеркнул, что стратегическое партнерство с ООН является одним из приоритетов внешней политики страны.

Особое внимание было уделено тому факту, что 2025 год, ознаменованный 30-летним юбилеем нейтралитета Туркменистана, по инициативе страны объявлен Генеральной Ассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия», что свидетельствует о широком признании международным сообществом туркменских инициатив.

Стороны также обсудили организационные аспекты подготовки к предстоящей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Президент Бердымухамедов отметил, что Туркменистан уделяет особое внимание развитию транспортно-коммуникационного сектора, используя свое выгодное географическое положение для создания международных мультимодальных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад.

В контексте осуществляемой на последовательной основе целевой деятельности подчёркивалась роль четырёх резолюций в области устойчивого транспорта, принятых Генассамблеей ООН.

Глава государства напомнил, что в 2022 году в Национальной туристической зоне «Аваза» была проведена Международная конференция с участием министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, где обсуждались актуальные вопросы создания устойчивых транспортно-транзитных коридоров.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с ООН и ее специализированными структурами и пожелал Рабаб Фатиме успехов в ее ответственной миссии.///nCa, 25 февраля 2025 г.