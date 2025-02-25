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Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов направился с рабочим визитом в Кыргызстан

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25 февраля 2025 года в Кыргызскую Республику с визитом прибыл заместитель Председателя Кабинета министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, сообщает МИД Кыргызстана.

Он возглавляет делегацию Министерства иностранных дел Туркменистана.

В международном аэропорту «Манас» высокопоставленного гостя и сопровождающую его делегацию встретил Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Темирбек Эркинов.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, а также встреча с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.///nCa, 25 февраля 2025 г.

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