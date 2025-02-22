Президент Туркменистана принял Вице-президента, заместителя Премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов

В пятницу, 21 февраля, Президент Сердар Бердымухамедов провёл встречу с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном.

В ходе встречи Мансур бин Зайед Аль Нахайян передал Президенту Бердымухамедову приветствия от имени Президента ОАЭ, шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна и Вице-президента, Премьер-министра, министра обороны ОАЭ, Правителя княжества Дубай шейха Мохаммеда бин Рашид Аль Мактума.

Он также подчеркнул глубокие исторические связи между ОАЭ и Туркменистаном, выразив приверженность руководства обеих стран укреплению сотрудничества в различных секторах в целях обеспечения взаимных интересов и дальнейшего развития двусторонних отношений.

Передав ответные приветствия руководству ОАЭ, Президент Сердар Бердымухамедов заявил о большом значении, придаваемом туркменской стороной визитам делегаций ОАЭ высокого уровня.

С момента установления дипломатических отношений в 1995 году, Туркменистан и ОАЭ последовательно наращивают сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной областях.

Что касается политико-дипломатических связей между странами, они укрепляются посредством визитов на высшем уровне и переговоров в верхах.

В контексте двустороннего торгово-экономического партнёрства отмечалось поступательное повышение за минувшие годы объёма взаимного торгового оборота по различным сегментам. Активная динамика сотрудничества, в частности, наблюдается в энергетической, нефтегазовой, транспортной и аграрной сферах. Ведущие компании ОАЭ также участвуют в реализации крупных проектов в нефтегазовой, энергетической и строительной отраслях экономики Туркменистана.

Говоря о многостороннем диалоге, стороны отметили роль статуса нейтралитета Туркменистана и стратегических целей ОАЭ на международной арене в упрочении межгосударственных отношений. Также речь об инициативе Туркменистана по провозглашению текущего года Международным годом мира и доверия.

В связи с этим, Президент Сердар Бердымухамедов вручил приглашение на предстоящий 12 декабря нынешнего года международный форум в Ашхабаде, выразив уверенность, что участие шейха Мансура бин Зайед Аль Нахайяна в крупном международном мероприятии станет большим вкладом в значительное укрепление двусторонних дружеских отношений.///nCa, 22 февраля 2025 г. (фото – WAM, TDH)