Посольство Японии в Туркменистане провело прием по случаю Дня рождения императора Нарухито

21 февраля 2025 года Посол Японии в Туркменистане сасаки Хироси провел торжественный прием по случаю Дня рождения императора Японии Нарухито.

На торжестве от имени Правительства Туркменистана присутствовал заместитель Председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Посол Сасаки Хироси выступил на приеме с речью на туркменском языке. Ниже приводим полный текст его выступления:

Уважаемые Президент Туркменистана Ваше Превосходительство г-н Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ, Национальный Лидер туркменского народа Ваше Превосходительство г-н Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ, и Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Ваше Превосходительство г-н Рашид МЕРЕДОВ,

Уважаемые члены дипломатического корпуса в Туркменистане, уважаемые гости,

От имени Правительства Японии я хотел бы выразить искреннюю благодарность за ваше присутствие сегодня на нашем приеме, посвященном дню рождения Его Величества Императора Японии.

Послезавтра, 23 февраля Его Величество Император НАРУХИТО отметит свой 65-й день рождения.

Поскольку исторически точно не известно, когда была основана наша страна как государство и когда появилась императорская династия, в посольствах Японии по всему миру, как и в традициях Великобритании, принято устраивать Национальный прием в день рождения действующего Императора Японии.

Само собой разумеется, что дружественные и партнерские отношения между Японией и Туркменистаном находятся на высоком уровне. Я хотел бы еще раз выразить свою признательность всем тем, кто внес свой вклад в развитие отношений между нашими двумя странами в последние годы.

В апреле этого года в Японии откроется Всемирная выставка Осака, Кансай. В связи с этим историческим событием Президент Туркменистана г-н Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ планирует посетить Японию. Я лично сделаю все возможное, чтобы его первый визит в Японию в качестве президента стал плодотворным для обеих стран.

На сегодняшний прием мы пригласили из Японии мастеров японского танца и игры на музыкальном инструменте – сямисэн. Г-жа УЭДА Тихо — японская танцовщица, активно выступающая как в Японии, так и за рубежом. Г-н Кикути Ютака играет на сямисэн как традиционный японский инструмент, и особенно активно выступает на сценах театра «Кабуки».

Также запланированы творческие выступления в сотрудничестве с Туркменским национальным институтом мировых языков им. Азади и Туркменской национальной консерваторией. Я надеюсь, что вам понравится подлинное японское традиционное исполнительское искусство.

Кроме того, сегодня, помимо суши, вам будут предложены сакэ и виски, произведенные в Японии. Я надеюсь, что вам понравится прием и вы почувствуете себя частью японской культуры, пусть даже на короткое время.

Благодарю за внимание.///nCa, 22 февраля 2025 г.

Несколько фотографий с приема: