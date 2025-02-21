Парламентарии Туркменистана обсудили вопросы гендерного равенства на семинар, организованном ЮНФПА и АФПНР

18-19 февраля 2025 года в здании ООН в Ашхабаде Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) совместно с Азиатским форумом парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР) провели семинар с представителями Меджлиса Туркменистана. Семинар был посвящен вопросам внедрения комплексного гендерного подхода с целью дальнейшего совершенствования законодательства в области защиты женщин от домашнего насилия.

В мероприятии приняли участие члены парламентских комитетов по законодательству, правам человека, международным связям, социальной политике, Исполнительный директор АФПНР г-н Фаррух Усмонов и представители ЮНФПА. Также к семинару подключились онлайн г-жа Габриэла Алварез Минте, Региональный советник ЮНФПА по вопросам гендерного равенства и г-н Фабио Пиана, Заместитель Регионального Представителя Регионального отделения УВКПЧ для Центральной Азии.

В рамках семинара международный эксперт ЮНФПА г-жа Морган Ландел представила информацию о распространенности и последствиях домашнего насилия, о международном опыте в области законодательства по защите прав женщин, а также о необходимости включения соответствующих норм в национальное законодательство Туркменистана. Представитель АФПНР поделился информацией о работе форума, особенно о его деятельности по защите законодательства и продвижению политики, которая приносит пользу обществам государств-членов.

Также, 20 февраля была организована консультационная встреча с представителями Рабочей группы Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Участники встречи, включая представителей различных министерств и ведомств, обсудили передовой зарубежный опыт в области обеспечения прав и защиты женщин от гендерного насилия.

Мероприятия были организованы в рамках оказания технической поддержки по реализации Дорожной карты по выполнению рекомендаций Национального выборочного обследования по здоровью и положению женщины в семье в Туркменистане на 2022-2025 годы, и Заключительных рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) от марта 2024 года. ЮНФПА выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству с правительством и парламентом Туркменистана в этой важной области.

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ЮНФПА – международное агентство, занимающееся вопросами народонаселения и развития. Мы работаем в более чем 190 странах и территориях, помогая людям вести здоровую и полноценную жизнь сосредотачивая свою деятельность на репродуктивном здоровье и праве, гендерном равенстве и молодежи, а также динамике народонаселения. https://turkmenistan.unfpa.org

АФПНР – это парламентская сеть, объединяющая 30 национальных комитетов стран Азиатско-Тихоокеанского региона со штаб-квартирой в Токио, Япония. Форум служит площадкой для обсуждения и выработки рекомендаций по законодательству и политике в области народонаселения и развития, включая вопросы гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин. https://afppd.net/ ///nCa, 21 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)