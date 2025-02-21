Делегация Управления ООН по правам человека посетила Туркменистан

“Настоящие изменения в сфере прав человека начинаются с подлинного исполнения рекомендаций механизмов по правам человека”, – заявил г-н Махаман Сиссе-Гуро, руководитель Департамента Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) по обеспечению работы Совета по правам человека и договорных механизмов, во время двухдневного визита в Ашхабад.

Г-н Махаман Сиссе-Гуро, Матильда Богнер, Региональный представитель ООН по правам человека в Центральной Азии, г-жа Ивана Мачонова, сотрудник по правам человека, посетили Туркменистан с 17 по 19 февраля 2025 года, чтобы обсудить выполнение рекомендаций, представленных экспертами Механизмов ООН по правам человека, а также в ходе Универсального периодического обзора (УПО) в Совете по правам человека.

В ходе визита миссия УВКПЧ встретилась с представителями ряда министерств, Председателями Парламента, Верховного суда, Омбудсменом Туркменистана, с молодежью, включая послов ЦУР, а также приняла участие в брифинге с членами Межведомственной комиссии по обеспечению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и гуманитарного права и ее Рабочей группы.

В 2024 году Туркменистан получил 374 рекомендации по правам человека и принял 146 в рамках четвертого цикла УПО. Кроме того, в 2023–2024 годах страна была рассмотрена Комитетом по правам человека (КПЧ), Комитетом по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и Комитетом по правам ребенка (КПР). https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/uprcycle4 ///nCa, 21 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Региональным отделением для Центральной Азии Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека)